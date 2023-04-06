YTR韓妹遊小琉球　友穿比基尼「炸出ω曲線」車頭燈超兇！IG被神出

▲Judy（中）到小琉球旅遊。（圖／翻攝自YouTube／韓國女生Judy）

記者施怡妏／綜合報導

南韓YouTuber「韓國女生Judy」，因為非常喜歡台灣高粱酒和泡麵滿漢大餐，而被粉絲封為「酒帝」，日前她到小琉球渡假，穿著粉色比基尼辣曬好身材，還找兩名正妹好友一起玩樂，其中一名有著小麥膚色的正妹，穿著黑色比基尼+黃色丁字褲，渾圓雙球炸出，引起網友暴動，正妹的IG也吸引大批網友朝聖。

有網友在PTT的表特版發文，想找「韓國女生Judy」影片中的辣妹，接著貼出5張截圖，只見Judy綁起馬尾，穿著粉色的比基尼，看起來甜美又可愛，而一旁穿著黑色比基尼的正妹，擄獲原PO的目光，只見該名正妹有著小麥膚色，身材穠纖合度，黑色比基尼包不住豐滿的胸，雙球仿佛呼之欲出。

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原PO好奇問，「請問黑色比基尼的台灣女生是哪位？作為學術研究用，想了解韓國與台灣的外交關係，謝謝」。

▲▼正妹是一名自由潛水教練。（圖／翻攝自IG／love_deeply_diving）

貼文一出，立刻引起網友熱議，「身材都很好，猛」、「韓國人就是懂流量」、「比酒帝還大，好讚喔」、「酒帝才沒有輸呢」、「黑肉最高」、「Judy這集福利滿滿」、「那位身材超讚的，為國爭光」、「大到滿出來耶，好猛」、「台灣之光」、「刺青那位本人超正欸」、「健康美」。

還有網友神出該名正妹的IG，正妹是一名自由淺水教練，目前在小琉球駐點，IG上有許多火辣的比基尼照，以及潛水的美照，可以看出她對大海的熱愛，她愛玩水、愛自潛、愛海洋、愛陽光，自由潛水改變她的個性與人生態度，也顛覆她認為自己所願意去付出、給予的程度。