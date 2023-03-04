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找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

▲▼參與癌症登月計畫的中研院化學所特聘研究員陳玉如，今天獲傑出女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲參與癌症登月計畫的中研院化學所特聘研究員陳玉如，今天獲傑出女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

結婚生子往往會影響女性在職場上的表現，但是中研院化學所特聘研究員陳玉如卻不受影響，不僅在去年升格當婆婆，之前還帶領台灣團隊，參與13國合作的「癌症登月計畫」，建立東亞第一個肺癌蛋白基因體大數據，找出台灣人不吸菸肺癌可能致病機轉，今（4日）更獲得「台灣傑出女科學獎」殊榮，證實結婚生子女性也能在科學界發光發熱。

台灣唯一專為表揚女性科學家卓越貢獻的「台灣傑出女科學獎」，今年邁入第十六屆，截至2023年為止，總計表揚傑出獎與新秀獎共49位優秀的台灣女性科學家，今天共有四人獲獎，包括陳玉如獲得最高榮譽「傑出獎」，中研院天文所研究員林俐暉、台大電機系副教授胡璧合獲得「新秀獎」，而為鼓勵具潛力博士生的「孟粹珠獎學金」，則頒給目前在日本北海道大學低溫科學研究所擔任博士後研究員的謝妮恩。

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▲▼參與癌症登月計畫的中研院化學所特聘研究員陳玉如，今天獲傑出女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲林俐暉、陳玉如、胡璧合、謝妮恩（由左至右）等四人，今天獲得2023台灣女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

其中最受矚目則是陳玉如獲得「傑出獎」，而陳玉如不僅學經歷豐富、學術成就亮眼，更獲獎無數，曾任中研院化學所長，也是中研院第一位女所長，2019年獲選為全世界最大的國際性蛋白質體學術組織理事長，為該組織20年來最年輕，更是亞洲第一位女性理事長。

在學術成就部分，陳玉如首創全世界第一個「奈米探針質譜檢測技術」，成為首例以單一蛋白質多重異構物結合演算法，作為新型癌症檢測技術，並在去年獲得國家新創獎，；另在2017年更參與「癌症登月計畫」，建立肺癌的蛋白基因體大數據，解析台灣不吸菸患者致病機制，發現高風險新亞型，有助早期診治。

▲▼參與癌症登月計畫的中研院化學所特聘研究員陳玉如，今天獲傑出女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲參與癌症登月計畫的中研院化學所特聘研究員陳玉如，今天獲傑出女科學家獎。（圖／記者許敏溶攝）

特別的是，許多女性在婚後生子，往往會影響工作上表現，但陳玉如很早結婚，去年更升格為婆婆，難得可以兼顧家庭與工作，她認為只要在學業或事業上放手勇敢地往前衝，女性也可以擁有一片天。

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