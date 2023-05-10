張國煒「讓網紅進駕駛艙自拍」疑觸法　民航局開查恐被罰

▲張國煒執飛卻讓網紅進機艙合照。（圖／翻攝IG／samchui）



記者李宜秦／台北報導

星宇航空上月26日首航洛杉磯航班，當時擔任機長的駕駛員、星宇董事長張國煒讓非航空人員的百萬網紅Sam進入駕駛艙，交通部民航局表示，此舉可能已經觸法，將調查並釐清當時的時間點，若屬於飛航時間就會開罰，針對張國煒本人可罰6萬元以上、星宇航空可罰60萬以上，如果開罰成立就是國內首見。

民航局長林國顯表示，張國煒於上月26日執飛桃園－洛杉磯航班時，邀請百萬網紅Sam進入駕駛艙，兩人合照並發於網路上，然而根據航空器管理規則規定，非操作人員在飛航時間進入駕駛艙必須有主管機關同意，而民航局並未接到申請。

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民航局解釋，只要有任何一名機組員為了飛行而上機，如空服員、地勤等人，那就屬於飛航時間，除了飛機是停在星宇航空自己的地方，非飛航目的，則不算飛航時間，才可開放非駕駛人員入艙。

林國顯表示，上周已要求星宇航空主管說明，目前正在釐清網紅進入機艙的時間點，如果確實違規，將針對張國煒個人及星宇航空公司開罰，分別可罰6萬、60萬元以上，對於公司可先予以警告，若開罰成立，將是國內首見案例，至於調查結果何時出爐，他則未給出時間表。星宇航空則表示，配合調查。

根據航空器飛航作業管理規則第194條明訂，客運航空器之駕駛艙除經航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員外，其他人員不得進入。但經民航局核准者，不在此限。

▼航空器飛航作業管理規則第194條。（圖／翻攝自全國法規資料庫）