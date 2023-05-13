不滿某些立委放話帶風向　陳玉珍：我問到有16藍委挺郭台銘

記者蘇晏男／台北報導

國民黨預計17日提名2024總統參選人，黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄昨打電話詢問38位藍委意向，傳出挺鴻海創辦人郭台銘的僅4人，支持新北市長侯友宜的則約20人。對此，早已表態挺郭台銘參選2024的國民黨立委陳玉珍今（13日）表示，黃健庭一定是秉持中立精神，一定不會出來放話，所以她認為是某些委員或特定人士在放話帶風向；陳也說，禮拜三之後就會團結，沒必要這時候故意帶風向。

▲陳玉珍13日下午在松山機場受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

面對2024總統大選，國民黨透過徵召決定人選，黨主席朱立倫日前指出，提名依據包含內參民調、黨籍立委與縣市長等人的意見。據記者了解，黃健庭、許宇甄昨致電38位藍委詢問意向，初步確定陳玉珍、吳斯懷、傅崐萁等4人挺郭台銘，而支持侯友宜的藍委約20人，其他人則是選擇尊重黨中央最終決定，並未選邊站。

對於此比例，陳玉珍昨接受《東森新媒體ETtoday》電訪時直言，這樣放消息搞得好像有內定，讓她或其他挺郭的人怎麼能服氣。國民黨中央人士則澄清，目前只是初步徵詢大家意見，絕對沒有內定，黨中央一定會仔細徵詢大家的想法，請大家不要臆測。

郭台銘13日到金門發表和平宣言，全程由陳玉珍陪同，兩人並於下午4時許返抵松山機場。陳玉珍受訪時被問上述藍委挺郭、侯的比例時表示，昨天她是接到黃健庭來電詢問她的意向，她就回答是挺郭，也向黃表示，據她自己詢問藍委，得到的是挺郭16人、挺侯13人。

陳玉珍強調，但不管怎樣，黃健庭一定是秉持中立精神，一定不會出來放話，說挺侯幾位、挺郭幾位，這些消息絕非黨中央傳出來，畢竟黨中央也說沒有內定，所以她認為某些委員或特定人士在放風向；陳也說，禮拜三之後就會團結，沒必要這時候故意放風向。

至於會否擔心此消息會讓藍營更難團結？陳玉珍表示，在野陣營團結很重要，這幾年在民進黨執政下，百姓生活很辛苦，兩岸已經走向兵凶戰危，所以個人一切事小，「小我都必須放棄」，等黨主席朱立倫決定徵召誰後，大家一定要團結。

▼陳玉珍13日下午陪同郭台銘搭機返抵松機。（圖／記者呂佳賢攝）