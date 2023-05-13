這習慣「超母湯」　冰箱不是萬能...營養師：媽媽別再塞爆了！

▲戒掉媽媽「這習慣」吃得更健康！營養師強調：冰箱不能殺菌。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

這個周末就是母親節，許多人體恤媽媽的辛勞，會訂餐廳外出聚餐、讓媽媽可以不用打理家務好好休息；但很多平時照料家人飲食三餐的媽媽，因為勤儉持家、常常會將吃不完或打包回來的食物往冰箱塞，或者精打細算、為了撿便宜或多買搶優惠，買回各式食材將冰箱填滿滿，這種囤積的習慣讓營養師直呼「真的母湯」！

「食物放冰箱還是會壞，放冷凍依舊會變質，千萬不要囤積食物！」大甲李綜合醫院營養師江國銓表示，最近天氣逐漸轉熱，保存食物更要小心，不是全部塞進冰箱就不會壞。先前有網友PO出自家阿嬤的冰箱，比人還高大的冰箱內，上下層全被一包一包的食材塞滿，幾乎沒有縫隙，彷彿快要炸開的畫面超震撼，但卻有超多人同感「家裡也有這種冰箱」！阿嬤或媽媽就是有這種將冰箱塞到極致的超能力。

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江國銓指出，一般家用冰箱的冷藏溫度約為0˚C至7˚C，冷凍庫溫度大約-12˚C到-18˚C，雖然冷藏和冷凍可以「抑制」大多數的細菌及微生物生長，但是卻無法殺死它們。

江國銓說，食物放在冰箱內有許多外在因素，會影響冷藏與冷凍的品質，造成食物提早腐敗。他舉例，冰箱內的食物塞到滿出來，每次找食物都先翻過一輪後才拿出來，或是冰箱常常開開關關、食材堵住出風口等NG行為，皆很容易造成食材變質腐壞。

另外，勤儉持家的媽媽們，上市場、大賣場採買食材時，會因為特價、便宜就多買一些回家。江國銓指出，食物放冰箱也有保存期限，生鮮魚貝類時間最短，冷藏大約1到2天、冷凍最多2到3個月；雞鴨鵝等家禽肉類冷藏不超過4天、冷凍最多9個月；豬牛羊等家畜肉類冷藏不超過5天、冷凍不超過12個月；蔬菜類冷藏約3到7天，生鮮雞蛋則不超過2週。

避免食材浪費、孳生細菌，也能吃得更健康，江國銓建議，真的買較多的食材放冷凍保存，先分裝小包裝成每次要煮的量，並確實密封好，再冰起來，因為食物冷凍後退冰，過程中容易有細菌生長，可以利用標籤貼在包裝上分辨食材與採買時間。如果食材冰在冰箱太久，營養成分會隨時間流失、也會腐壞，口感更是不好，吃了對身體沒有補充營養，恐怕還不健康。

江國銓說，雖然不浪費食物、不造成剩食，讓食物永續、培養惜食的觀念現在越來越受重視，不過，沒吃完的食物要保存要避開「危險溫度帶」。他進一步說明，危險溫度指細菌能快速生長繁殖的溫度，落在7˚C到60˚C之間，因此，如果食物沒有吃完，還在燙手的溫度就該冰起來，避免細菌過度生長。

「冷凍是不能殺菌的！」江國銓強調，冰箱不是萬能的，只能延緩食物腐敗，最好要定時清理冰箱，把過期食品丟掉，雖然罐頭食品有滅菌能長時間保存，但是一旦開封後也要提早吃完，若食物放太久造成「冰箱味」，就是保存時密封不確實、又放太久，讓食物沾染到其他食材的味道，建議不要吃，定期清理冰箱，才能讓食物新鮮又安全，也能吃得更健康。