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朱立倫下周「會前會」郭台銘、侯友宜　藍營曝：2人都很強

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘現正爭取國民黨2024總統徵召提名，據了解，國民黨主席朱立倫將在15、16日（下周一、周二）和侯友宜、郭台銘進行「會前會」，進行17日徵召提名前的最後討論。

朱立倫11日表示，不管是郭台銘，還是侯友宜，大家都有信心決心，團結努力共同面對，支持最後徵召的人選，針對是否會找兩人會面，他則稱一直有保持密切聯繫。

▲▼ 朱立倫出席母親節活動 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲朱立倫出席母親節活動。（圖／國民黨文傳會提供）

根據《聯合報》報導，朱立倫將在下周一、周二和侯友宜、郭台銘進行徵召「會前會」，以客觀數據及綜合考量內容進行討論，但是目前未知是一起開會還是個別開會。

一名藍營知情人士則透露，郭台銘的聲量在大幅上升，間接影響了民調，目前侯或郭「兩個都很強」，也沒有外傳的內定情形，一切都還在討論中。

根據本站報導《國民黨詢問藍委意向！僅4人挺郭台銘》，國民黨預計17日提名2024總統參選人，黨中央昨（12）日致電38位藍委詢問意向，初步確定陳玉珍、吳斯懷、傅崐萁等4人挺郭台銘，而支持侯友宜的藍委約20人，其他人則是選擇尊重黨中央最終決定，並未選邊站。

 

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