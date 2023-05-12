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Telegram狂傳「烏克蘭突破巴赫姆特前線」　俄羅斯國防部急否認

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方日前指出，俄羅斯部隊已從巴赫姆特附近部分地區撤退2公里，社群平台Telegram也出現多條「俄軍陣地被攻破」的消息。俄羅斯國防部11日否認此消息，並稱整個特別軍事行動區域的局勢仍在控制之中。

根據《路透社》報導，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日表示，烏軍正沿著巴赫姆特（Bakhmut）周圍接觸線的某些地段發動反擊，「在前線部分地區，敵軍擋不住烏克蘭守軍的猛攻，撤退多達2公里的距離。」

接著數個俄羅斯軍事頻道、親俄軍事記者在Telegram平台發文指出，烏克蘭部隊在巴赫姆特南北方發起進攻，且有俄軍陣地被攻破，整個春季反攻行動似乎已經啟動，但俄羅斯國防部迅速發出聲明反駁。

俄羅斯國防部表示，各別Telegram頻道所流傳關於軍事接觸線發生防禦陣地被攻破的消息與現實不符，「特別軍事行動地區的總體局勢仍在控制之中。」路透社認為，雖然俄方迅速作出回應，但這也反映出莫斯科承認這是一次「非常困難」的軍事行動。

烏克蘭軍事分析家穆西延科（Oleksandr Musiyenko）說，基輔的支持者也明白，烏方反攻行動的結果，「可能不會將俄軍完全趕走，而俄羅斯在所有占領區也不致於徹底失敗，我們必須為戰爭持續到明年，或可能在今年結束，做好一切準備。這完全取決於每場戰鬥情況發展。我們不能保證反攻行動將會如何發展。」

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