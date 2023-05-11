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英國交付烏克蘭「暴風影飛彈」　射程達250公里還有匿蹤能力

▲▼暴風之影巡弋飛彈（Storm Shadow）。（圖／翻攝自維基百科）

▲英國向烏克蘭交付「暴風影飛彈」，射程達250公里，可以打到克里米亞。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏雙方目前仍在前線地區僵持不下，不過外界預期烏軍近期將展開大反攻。英國傳出已把多枚射程達到250公里的暴風影巡弋飛彈（Strom Shadow）交付給烏克蘭，讓烏軍在展開「眾所期待」的反攻前，獲得了新的遠程打擊能力。

根據美國CNN報導，多位西方高級官員透露，英國已向烏克蘭交付多枚射程達250公里的暴風影飛彈，讓烏軍在反攻前擁有新的遠程打擊能力，也是烏克蘭自開戰後，拿到射程最長的武器。烏軍之前擁有的飛彈中，射程最長的僅79公里。

▲▼暴風影巡弋飛彈（Storm Shadow）。（圖／翻攝自MBDA）

▲暴風影飛彈發射後，飛行速度約0.8馬赫，射程達250公里。（圖／翻攝自MBDA）

其中一位官員表示，「英國政府已明確表示，提供飛彈是對俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭民用設施的回應」。另一位官員則透露，「烏克蘭政府向英國保證，這些飛彈只會用在烏克蘭境內使用，絕對不會拿去攻擊俄羅斯本土」。

報導也提到，一位美軍高官表示，暴風影飛彈進入俄烏戰場後，它的超遠射程可以真正的改變「遊戲規則」，它的出現也讓烏克蘭拿到自開戰後，一直夢寐以求的遠程打擊能力，而且250公里的射程已能涵蓋烏東地區跟克里米亞。

暴風影巡弋飛彈是一款擁有隱匿能力的遠程巡航導彈，一般情況下是由戰機在空中發射或船艦垂直發射，有慣性、GPS和熱成像3種導引方式，發射後飛行速度約0.8馬赫，射程達250公里，且會以低空或掠海方式飛行，讓防禦方難以攔截。

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