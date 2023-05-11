路口擺滿玩具哀悼…女童爸要「大家別再送花」！背後鼻酸原因曝光

▲女童父親重回車禍發生現場感謝當時幫助他妻女的人，並請社會大眾不要再送花束及玩具到現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口8日上午9時許發生死亡車禍！36歲杜姓孕婦駕車行經路口要左轉時，撞上一對正在過馬路的母女，當場輾斃3歲女童，而38歲的李姓媽媽則是重傷，仍在加護病房觀察。女童父親也懇請大眾別再到事發地點送花，認為這對致意的民眾、用路人來說都很危險。

這起案件曝光至今，有許多善心民眾到現場擺放鮮花及玩具等，來追悼來不及長大的女童，分隔島上可見整排滿滿的物品，還有人用心寫下卡片，「妹妹一路好走，妳會是最可愛的小天使，都不痛了，也要幫媽媽加油喔」，希望女童在天之靈，可以保佑媽媽早日恢復健康。

對此，女童父親回到當時事發地點，向附近所有協助妻女的商家、鄰居，致上深深的謝意，同時他也感受到民眾對女兒的不捨與關懷，但經與家人商量過後，他希望大家別再送花、玩具到事故路口。

女童父親吐露，送花、玩具這個舉動，對「放花致意的人、用路人」來說都很危險，若是風一吹，這些物品掉落路中間，也有可能會造成交通事故。他認為，比他們家遭遇更糟的大有人在，大家若把心意拿去幫助其他更需要幫助的人，也是種對女兒的關愛與祝福。