台南3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了

▲中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君（右），到台南3歲女童靈位，向家屬表達關懷哀悼之意，同時代轉交通部長王國材的口信，向家屬表達道歉與改革的決心。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導



台南1對母女，8日上午走斑馬線要通過口時，遭1位杜姓孕婦駕車撞擊，造成3歲女童慘死，李姓母親重傷在加護病房救治，長期關切兒童權益的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，11日中午到台南市殯葬所，關懷女童家屬，她並代轉交通部長王國材的道歉口信給女童家屬，女童姑姑說會轉達女童父親知悉。

據了解，對於台南這起車禍命案，交通部長王國材，先於10日公開致歉表達愧疚，並要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多的路口先執行，在行人過馬路時讓雙向車輛全部都停下來，另外表示會託人向女童家屬致歉。

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，11日中午特地南下到台南市殯葬所豎靈區探視死者女童的家屬、並向女童靈位致哀，女童的姑姑與女兒在場協處女童相關後事。

王薇君說，交通部長王國材託她帶口信給女童家屬，王部長要向家屬表達歉意並說：「政府未提供安全的行人環境，我非常抱歉，會全力整頓行人環境」。

王薇君並留下名片給女童姑姑，並表示如家屬有需要協助之處，不要客氣，可跟她連絡，她會盡力而為。女童姑姑低調回應說，因為中午時間，女童父親在醫院守護車禍重傷，在加護病房治療中的妻子，所以未能與王薇君理事長會面，但她很感謝王薇君理事長的關心，也會把這份關心轉達給女童父親知悉。

王薇君表示，王國材部長向家屬公開道歉，讓她頗為感動，王部長不像有些官員推拖拉都不關他的事，或只會震怒別人做不好、甩鍋 等，誠心公開道歉會讓家屬心裡好受些，王國材部長得知她會與家屬見面，所以託她帶口信給家屬，這點令她頗意外，她很感謝肯定王國材部長的同理心，交通問題一直是台灣的歷史共業，誰當部長這都是很嚴重的議題，希望政府能整體通盤整頓、大刀闊斧進行相關改革。