快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

台南市北區忠義路三段、成功路口8日上午9時許發生死亡車禍！36歲杜姓孕婦駕車行經路口要左轉時，撞上一對正在過馬路的母女，當場輾斃3歲女童，而38歲的李姓媽媽則是重傷，仍在加護病房觀察。女童父親也懇請大眾別再到事發地點送花，認為這對致意的民眾、用路人來說都很危險。