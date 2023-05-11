快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

▲台南市鹽水區水秀里道路發生火燒車事件，消防人員全力射水搶救，火勢雖撲滅，但車輛與所載全新冰箱等貨品全燬。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市鹽水區水秀里道路，11日晚上6時7分許據報，發生火燒車事件，台南市消防局119報案台，馬上出動新營消防分隊等3車5人前往搶救，新營支援車組到達現場，見1部小貨車起火燃燒，馬上接駁水線射水搶救，火勢於晚上6時35分撲滅並完成殘火處理，但該車輛與所載全新冰箱等貨品全燬，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
▲台南市鹽水區水秀里道路發生火燒車事件，消防人員全力射水搶救，火勢雖撲滅，但車輛與所載全新冰箱等貨品全燬。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市鹽水區水秀里道路，11日晚上6時7分許據報，發生火燒車事件，台南市消防局119報案台，馬上出動新營消防分隊等3車5人前往搶救，新營支援車組到達現場，見1部小貨車起火燃燒，馬上接駁水線射水搶救，火勢於晚上6時35分撲滅並完成殘火處理，但該車輛與所載全新冰箱等貨品全燬，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。
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