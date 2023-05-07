急拍下「天黑黑一幕」　高雄、台南人興奮回報：下雨了！

▲高雄人開心貼出「天黑黑」的照片。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

南部水情吃緊，高雄日前更長達600多天沒下大雨，民眾無不期盼雨神降臨。就有南部人今（7）日中午興奮發文，「高雄下雨回報-鳳山開始風雨囉！」使留言區為之一振。另外，也有人在粉專「台南式 Tainan Style」熱論，「老天真是太棒了～祈求下對地方呀」、「這是我聽到最好的消息啦！」

稍早，有網友在●【爆廢公社二館】●發文，他拍下一片灰濛濛的天空，文中表示，「高雄下雨回報-鳳山開始風雨囉！」並在留言處指出，「朋友說台南很早先下了。」就有南部人也興奮直呼，「美濃已下」、「南部終於等到下雨了」、「開心」、「下越大越好。」

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不過，也有人傻眼留言，「鳳山下兩分鐘停了」，原PO則苦笑，「天啊剛淋雨到家」、「剛剛風大、雨越來越大，淋濕剛好到門口。」

另外，粉絲專頁「台南式 Tainan Style」也分享好消息，「三大水庫都下雨啦！」「台南大雨特報，全境降雨中，曾文、南化、烏山頭水庫降雨中。」

話題瞬間掀起熱議，「多下一點雨，把南部水庫水位補好補滿」、「等～好～久～了」、「我現在立刻不帶雨傘出門，讓東區下大一點，希望今年可以常常看見下雨啊啊啊」、「多下一點……我寧願上班穿雨衣，也不要晚上洗澡限水」、「要下雨前～那個雷聲打的真大聲！害林北嚇醒」、「難得下雨天我心情這麼好的」、「像中樂透一樣開心。」

▲▼雨神降臨，南部網友一陣狂讚。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style）

還有大票車主笑呼，「我要把車騎出去洗個乾淨，上個月的蟲還在上面」、「原本這周要洗車，剛好牽出去給雨水洗一洗」、「昨晚洗車奏效了～終於為台南付出一點心力了」、「白河從凌晨下到早上還在下，車都洗乾淨了」、「我突然很想開車出去轉轉了，車子很髒」、「老天爺幫我洗車了～在善化。」