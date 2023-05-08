彰化這夜市「烤小卷1隻30」　一票人超衝擊！常客：之前更佛

▲30元是漲價後的價格了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

現在物價不斷喊漲，小資族們苦不堪言，不過還是有老闆超佛心。一名網友日前逛彰化精誠夜市時，買了一隻30元的炭烤小卷，忍不住發文大讚；而不少常客也認證，表示這家真的很便宜。

網友在「爆廢公社二館」PO出照片，只見彰化精誠夜市這攤烤小卷，一隻僅賣30元，這讓他忍不住直呼，「最喜歡逛鄉下的夜市了。」不過，原PO也不忘透露，除了比較沒入味，其餘都很正常。

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眼看各地夜市的烤魷魚、烤小卷，價格早衝上百元，不少網友質疑真實性；不過，在地人立刻現身認證，表示「確實是精誠夜市，如果沒記錯原本是25元」、「之前更佛，一隻25元而已」、「彰化精誠夜市。現在漲一點點，把價格考慮進去之後是非常佛的店」、「一人限購5隻的樣子，買過一次」、「這家好吃，但要等就是」、「這是漲價之後的價格了」。

而大票網友也心動直呼，「北部一隻100元，炸魷魚150元」、「炸魷魚小隻的都破百了」、「揪團出發」、「這太便宜了吧」、「老闆，我要買3隻，100元給你，不用找了」、「超便宜，我買過一隻350的」、「30元是什麼神仙價格」、「剛去武聖夜市一隻120元」。