花光媽積蓄！爸老了要植牙「逼借貸100萬」　女兒崩潰：要去借嗎

▲爸爸要女兒借100萬，給他去植牙。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

老了沒錢，竟還要逼孩子盡孝？一名網友表示，聽聞遠房表妹正苦惱著，該不該去借100萬給爸爸植牙，事實上，爸爸一輩子都在擺爛，幾乎花光媽媽的生前積蓄，如今要她背債，只為了給爸爸做植牙，讓原PO聽了非常傻眼。文章曝光後，引發網友開噴「不顧女兒死活叫她去借100萬，有夠厚臉皮的壞老人！」

一名網友在PTT透露，遠房表妹最近來訴苦，表示爸爸從以前就拖累家庭、也沒有盡到賺錢養家的義務，如今老了，不適應原本所用的活動式全口假牙，便聽從醫師建議植牙，「要花近100萬元...植蠻多顆牙。」

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事實上，表妹的媽媽生前有留150萬現金，不料分才財產時，早被爸爸花得差不多了。表妹哀嘆，爸爸現在無法吃太硬的東西，直接要她借100萬，好讓爸爸去植牙。

一番話讓原PO瞬間咋舌，「講白一點...就是年輕時不愛家庭，到老要依靠女兒。」對此，原PO也詢問眾人看法，「老人植要全部要近100萬？如果換作是你，大家會去借錢嗎？」

文章曝光後，網友看不下去狂轟，「需要借錢就不要！做假牙就好，100萬不是小錢，反正不花錢這錢也不會被告棄養，年輕時就拖累家庭，好意思要子女借100萬喔」、「植牙你沒顧好，也撐不久啦」、「不顧家庭還要兒女貸100萬，後續說不定也不愛保養又要再噴錢，有這種父親...不如貸出來玩股票都還比較好」、「建議贊助一台食物調理機就好」、「要是我才不管親情，直接搬出去，沒牙齒不會喝流質食物呀」、「植牙有使用壽命，沒顧好的話，沒幾年就壞了」。

也有過來人分享，「有可能的...所以我們若牙齒健康，等於守住100萬，身體健康就是有錢人了」、「我同事媽媽全口植牙大概也是100萬，而且算是有折扣的」、「價格差不多，重點是好的活動假牙要去教學醫院做比較好，因為那是要耐心才能做，一般醫療院所想賺快錢，肯定做的沒教學醫院精緻，但是好的活動假牙要花很多時間做（半年以上），一個快但是貴，一個慢但是便宜」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

