3歲女牽媽媽手過馬路被撞死　黃偉哲怒下3指令：比照酒駕公布姓名照片

▲台南市長黃偉哲親自慰問不幸因車禍身亡的女童父親，並要求市警局及交通局馬上採取3項措施，以行人安全為最優先。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「希望我女兒性命能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是這個代價太大了」， 台南市長黃偉哲在臉書PO文指出，他握著受害女童父親的手，女童父親一字一句地告訴他，很深刻，也很痛。

黃偉哲說，對於8日在台南發生駕駛因不遵守交通規則，肇事造成1對母女1死、1重傷的憾事，真的感到相當痛心。

黃偉哲說：「儘管消防、警局人員盡力搶救，最後小女孩仍離開了我們，重傷的媽媽還在醫院搶救。醫護同仁會全力搶救母親，讓她傷勢能夠穩定，不要再有更多不幸」。

黃偉哲指出：「我也親自向孩子父親表達慰問，並承諾後續的治喪事宜，市府會全力協助，並一起祝禱，為母親集氣」。

黃偉哲表示，肇事源自於不良駕駛習慣，他在市政會議要求警局人員務必嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實。這次的教訓，他要求交通局和市警局立刻採取以下的措施：1、加強巡邏、取締，交通熱點提高見警率。2、針對高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦。3、全面檢討交通號誌及標線規劃，以行人安全為最優先。希望這種悲劇能不再發生。