女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話「各人造業各人擔」：要負責

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區忠義路三段、成功路口8日上午9時許發生死亡車禍！36歲杜姓孕婦駕車行經路口要左轉時，撞上一對正在過馬路的母女，當場輾斃3歲女童，而38歲的李姓媽媽則是重傷，仍在加護病房觀察。女童爸爸10日向杜女喊話，要她放心到靈堂來上香，「你自己也是要做媽媽的人，各人造業各人擔，該負的責任要負」。

▲女童爸10日受訪時，向肇事孕婦喊話。（圖／記者林悅翻攝）

女童爸爸9日受訪時表示，杜女上午有打電話致意，表示自己現在也還在醫院，還稱「肚子裡的這個孩子生下來賠給你」，爸爸當場發抖反問，「要怎麼賠？有辦法一模一樣嗎？我生一個給她，她要嗎？不是自己生的有用嗎？」

女童爸爸認為，太太還在加護病房，傷勢還沒穩定，杜女如果有心，可以找時間到女兒的靈堂捻個香，等太太的傷勢好轉、穩定後，後續的賠償要怎麼處理，大家再來談。

▲台南女童車禍現場擺滿玩具、鮮花 。（圖／記者林悅翻攝）

事隔一日，女童爸爸10日透露，目前還沒接獲杜女要來靈堂上香的通知，「她本身也是孕婦，我用同理心可以相信，她因為輿論壓力太大，所以不敢出面，而且聽說她身體有不舒服的狀況。」

女童爸爸也向杜女喊話，「我要跟杜小姐講，妳自己也是要做媽媽的人，各人造業各人擔，妳自己的不對，該負的責任要負」，認為如果杜女是擔心輿論壓力、擔心來到靈堂家屬會失控傷害她，完全不用去擔心這個。

「因為我自己已經失去一個小孩」，女童爸爸認為，杜女的小孩是無辜的，犯錯的是杜女，法律自然會有該有的處罰，家屬不會針對她有任何的言語或暴力相向。