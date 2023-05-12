談合作？　郭台銘夜會柯文哲

▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝／記者陳家豪攝）



記者葉國吏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前正式登記黨內2024總統提名，強調99.99％選到底，被外界認為「藍白合」幾乎篤定破局。不過現今傳出，柯文哲10日晚間跟鴻海創辦人郭台銘見面，被外界認為可能談及副手話題。

民眾黨主席柯文哲8日上午9時30分到中央黨部正式登記參加2024黨內總統初選，似象徵國民黨主席朱立倫不斷喊的「藍白合」破局。不過民眾黨發言人陳智菡表示，針對藍白合與非綠大聯盟一事，「空間不能說沒有，但相對來說小」，現在99.9%就是由柯文哲參選到底。

▲民眾黨主席柯文哲8日領表登記，代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

至於有無跟他黨搭配可能？陳智菡說，那要看怎麼配，柯侯配嗎？還是柯郭配？若是如此也要國民黨同意，但她覺得，柯文哲比他們都有資格當總統，因為柯文哲夠認真、夠努力，也有實際執政的經驗，這點是郭台銘較缺乏，不過郭台銘也有企業經營經驗，這點則是柯文哲所不足，但從政壇運作上來說，柯文哲應該才是主將，且可以顧全局，而現在很多人說柯文哲要當副手，是因為國民黨比較大，所以民眾黨當小的，這點她不是很認同。

根據《聯合報》報導，鴻海創辦人10日前往澎湖，下午返回台北、晚間就前往柯文哲住處。由於2人曾在2019年討論過搭檔選總統，但當時柯文哲沒有答應。後來郭台銘不選，一度讓柯文哲氣到罵髒，這次2人又會面，是否談到大選問題，另外界好奇。對此郭台銘辦公室暫不回應。