獨／被藍營設定大安區選戰「假想敵」　范雲點關鍵：很有機會翻轉

▲民進黨立委范雲。（資料照／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨大安區立委初選民調，將於明天展開，包括前議員羅智強、議員鍾沛君與前國安會副祕書長楊永明都參與競逐，反觀民進黨部分，議員簡舒培、發言人謝佩芬、立委范雲、社民黨議員苗博雅也被點名。范雲9日受訪時回應，國民黨的可能對手都沒有想像中強，只要大安區非藍力量集結，非常有機會翻轉。

羅智強日前公布國民黨大安區民調題目中，將范雲列為綠營候選人。對於被藍營設定為假想敵，范雲表示，這是民進黨徵召區，自己並不驚訝，她從2016年參選以來就一直在大安區，即便當選不分區也持續地方服務，且大安區不是鐵板一塊。

▼羅智強公布大安區選戰假想敵。（圖／翻攝羅智強臉書）



范雲直言，前立委林奕華之前違背選民承諾，為了當北市副市長，操作辭去立委時間，讓大安區一整年沒有立委服務，最近很多里長服務案都跑到她這邊，沒有哪個鐵票區是不可撼動的。

對於是否主動爭取出戰？范雲指出，民進黨一定會派出最強棒，如果主席希望自己上場，也一定會盡最大努力，不管是哪個戰鬥位置，都希望賴清德副總統可以當選、國會過半，讓台灣下一個4年在國際、內政上都有最好的發展。

至於對上誰比較有機會？范雲表示，國民黨人選都沒有想像中強，最重要的不是他們，而是林奕華的作為讓中間選民厭倦，國民黨覺得大安區就是鐵票區，這一切操作方式選民都看在眼裡，只要大安區非國民黨力量可以集結，是非常有機會翻轉的。