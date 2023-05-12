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排球隊員轉戰田徑　嘉市僑平國小賴郁婷全國小學錦標賽奪銅

▲▼ 112年全國小學田徑錦標賽傳捷報 僑平國小賴郁婷同學獲銅牌 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 112年全國小學田徑錦標賽傳捷報 僑平國小賴郁婷獲銅牌 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國小學田徑錦標賽二天賽事結束，嘉義市代表隊，僑平國小賴郁婷同學參加國小女子組三項競賽榮獲銅牌佳績！消息傳回學校，師生都感到與有榮焉！

▲▼ 112年全國小學田徑錦標賽傳捷報 僑平國小賴郁婷同學獲銅牌 。（圖／嘉義市政府提供）

賴郁婷繼二月底在高雄港都盃田徑錦標賽國小女童組全能三項運動榮獲第六名後，經過兩個多月的訓練，終於在澎湖舉辦的小學田徑錦標賽中更上一層樓，勇奪銅牌佳績，教練鄭秀燕組長表示，賴郁婷同學五年級的時候參加嘉義市運動會獲得第六名，才891分，那時她是排球隊員，參加田徑比賽只是插花性質，後來六上寒假時跟著田徑隊移地訓練，才正式的接收有系統的練習，接受一個月的訓練就獲得港都盃全能第六名，接著3月在嘉義市運動會以1444分打破全能大會記錄。

▲▼ 112年全國小學田徑錦標賽傳捷報 僑平國小賴郁婷同學獲銅牌 。（圖／嘉義市政府提供）

市運會後因郁婷身兼排球及田徑兩項運動主力，因常比賽不在學校，所以鄭教練還常利用下班時間，帶郁婷回家指導她的功課，很高興雖然市運後郁婷練習時間不太足夠，但是此次112年的全小運在全能項目三項成績都創最佳，以1586獲得第三名的佳績，教練分析賴郁婷同學除了有身材優勢外，不怯場的個性，更是她可以勝出的最大原因。

鄭組長賽後也在臉書發文：「久違了！112年全國小學田徑賽僑平賴郁婷榮獲女童全能項目銅牌，繼學姐林玟妗200公尺銅牌後是僑平第二位獲得銅牌的選手！」可見要在高手雲集的全國賽事，獲得前三名的佳績是非常不容易的！今年度全國小學田徑錦標賽是從97在澎湖舉辦後，睽違15年再度來到澎湖，迎接選手的是風和日麗的烈日驕陽，也讓選手們都能發揮實力奪得佳績！

此次代表隊選手來自僑平、崇文、民族、育人、嘉北、港坪、興安等7個學校共12位選手，分別將挑戰男子組及女子組共10項的競賽項目！為了參加此次賽事，嘉義市政府教育處全力支持，讓選手及教練們，能在週三下午及假日額外為選手加強訓練，並且陪伴選手參加比賽，讓選手們都能在臨場時有最佳的指導與表現！

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關鍵字：

僑平國小賴郁婷全國小學田徑錦標賽

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