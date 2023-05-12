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慶祝嘉義市升格41週年　56小時不打烊慢速壘球熱烈開打

▲▼ 慶祝嘉義市升格41週年56小時不打烊慢速壘球對抗賽激烈比賽中 黃敏惠市長鼓勵參賽選手堅持KANO精神永不放棄 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 慶祝嘉義市升格41週年56小時不打烊慢速壘球。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝嘉義市升格41週年56小時不打烊慢速壘球對抗賽5月5日開始一連三天在嘉義市運三甲乙慢速壘球場場地舉行，今年參賽人數約2625人，總場次174場。本賽事於每年5月份第一週舉行，每年開放報名都是秒殺，今年尚有球隊無法參加，非常搶手，參賽隊伍分別來自全國各縣市。嘉義市黃敏惠市長特地前往嘉義市立運三慢速壘球場觀賽，為現場選手加油打氣，並歡迎大家來嘉義市觀賞如此特別、精采的比賽！

▲▼ 慶祝嘉義市升格41週年56小時不打烊慢速壘球對抗賽激烈比賽中 黃敏惠市長鼓勵參賽選手堅持KANO精神永不放棄 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，56小時不打烊慢速壘球對抗賽今年已經是第19屆，比賽特色是在三天兩夜裡必須完成全部賽程，對選手們是一場相當大的挑戰，不但考驗選手的體力、技術，更需堅強的毅力才能完成比賽，相信在場選手們都會堅持KANO永不放棄的精神參賽，為自己加油，也為賽事喝彩，歡迎全國民眾一起來不打烊慢壘、運動拼經濟！

▲▼ 慶祝嘉義市升格41週年56小時不打烊慢速壘球對抗賽激烈比賽中 黃敏惠市長鼓勵參賽選手堅持KANO精神永不放棄 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，身為一個健康有活力的城市，嘉義市接下來有許多活動陸續起跑，包含市長盃系列活動以及下半年即將登場的2023嘉義雙潭星光路跑，還有眾所矚目的2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等歡迎大家一起共襄盛舉。

嘉義市體育會壘球委員會主委蔡榮豐表示，在嘉就是要運動，越動越健康、越開心，56小時不斷電的馬拉松慢速壘球賽，拚戰術、拚實力，更拚熱情與毅力，慢壘場歡呼聲與加油聲也從未間斷。

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