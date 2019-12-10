日韓球隊也參加錦標賽！三商美邦揪2400名球員　力挺「陳河東慢速壘球紀念盃」

▲三商美邦人壽明星慢壘隊參與陳河東先生紀念盃國際慢速壘球錦標賽。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

由三商美邦人壽及中華民國慢速壘球協會共同主辦的「台灣慢壘之父——陳河東先生紀念盃國際慢速壘球錦標賽」，於7日在三重重新棒壘球場舉辦第15屆的賽事，今年不但增加長壽組及長青組2項組別，擴大參與年齡層，更邀請韓國及日本的球隊參與，讓賽事更具國際性，總計有116支隊伍、2400名球員與賽。

「陳河東盃先生紀念盃國際慢速壘球錦標賽」共分為11個組別，其中，今年新增的長壽組來自日本的3支球隊與賽；鼓勵學童接觸棒壘運動的Teeball樂樂棒球組別，也有韓國的小選手們來台共襄盛舉，均為本屆賽事增添了國際色彩。

三商美邦人壽董事長陳翔玠及行銷長張財源均出席賽事，陳翔玠於開幕致詞中勉勵參賽隊伍培養終身運動習慣；每年均組隊參賽的三商美邦人壽明星慢壘隊，榮獲本屆賽事中央部會組第3名，充分展現三商美邦人壽的團隊活力。

三商美邦人壽表示，公司力挺體育發展，長期支持五球一跑體育賽事的舉辦，包含棒球、壘球、高爾夫球、Teeball樂樂棒球、籃球、路跑等運動，已連續11年榮獲教育部體育署「體育推手獎」金質獎，今年再度獲得「運動企業認證」的肯定，由內而外推動體育運動的興盛與蓬勃，期望透過各項賽事的舉辦，增進台灣與國際交流的同時，更為台灣奠定堅實的國力與體育軟實力。