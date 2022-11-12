2022年觀護盃少年慢速壘球邀請賽　超越自我突破限制　

▲台南地院與社團法人台南市觀護協會，12日在法院北側簡易壘球場，舉辦2022年度觀護盃少年慢速壘球邀請賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院與社團法人台南市觀護協會，12日在法院北側簡易壘球場，舉辦2022年度觀護盃少年慢速壘球邀請賽，計有台南高分院壘球隊、台南地院壘球隊、南台南家扶展翼少年隊及台南地院陽光少年隊等隊伍參賽。

台南地院院長董武全、行政庭長庭長劉秀君、少年法庭庭長賴純慧、法官謝瑞龍、法官高俊珊、調查保護室江金忠主任、台南市觀護協會理事長賴欽麃及理監事與志工，還有少年的家長及親屬們，均到場為參賽少年加油打氣，場面盛大溫馨。

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賽場外休息區觀護協會志工們在賴理事長帶領下，準備了豐富的早餐、麻油雞飯及點心，讓參賽球員及少年可以補充體力，得以在賽場上展現平日練習的成果，爭取更好的成績。

台南地院推動少年慢速壘球探索輔導活動已17年，活動主要目的係提供受保護處分少年在傳統的靜態晤談輔導模式外，接受另一種動態之探索輔導教育，吸引少年參與感並提升輔導成效。參加活動少年每個月第1、3週星期日下午於法院壘球場由教練帶領練球，法院希望藉由訓練過程中養成少年遵守紀律、團隊合作的運動精神，進而學習人際互動技巧，並經由訓練過程中，體會唯有不斷地努力、堅持與練習，才能超越原本的自我設限，發掘個人優勢與潛力，相信自己有能力追求更高的理想。

今日賽制係採單循環賽，各隊均需與其他參賽隊伍進行一次比賽，在溫暖的冬陽沐浴下，在場無論是高分院及地院壘球隊的大哥哥、大姐姐們，或是展翼少年隊及陽光少年隊的弟弟、妹妹們，均拿出全身本領，積極應戰，盡情揮灑汗水及對壘球的熱情，爭取為自己的團隊得分。

下午球賽閉幕時由董院長、劉庭長、賴庭長及賴理事長依次頒發獲勝隊伍獎座，董院長於致詞時表示：感謝高分院及台南地院同仁犧牲假日時間，陪少年及同學們打球，更肯定少年及家扶的同學，在比賽過程中奮戰的精神，也期待少年及同學們在活動中學習到寶貴的經驗，更珍惜生命中為自己付出及陪伴的每一個人，活動於大家相約明年再戰的道別聲中，圓滿結束。