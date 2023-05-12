冷氣「舒眠鍵」按了差在哪？專家曝超強功能：一晚省12%

▲冷氣舒眠功能其實超好用。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

這幾天氣溫回升，不少人現在已經會在家裡開冷氣，不過爽吹冷氣的同時，荷包也在大失血。有網友表示，不論是傳統或者變頻冷氣都會有舒眠功能，但對於實際的功能卻不清楚，好奇「舒眠模式跟定時模式是差在哪？」對此，就有專家透露小撇步，教你如何正確的使用冷氣機，而秘訣就藏在遙控器中。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文指出，不論是傳統或者變頻冷氣都會有舒眠功能，而他平常睡覺前有時也會順手按一下，但對於實際的效果卻不清楚，讓他不禁好奇，「應該是會比較舒服？究竟遙控器上的舒眠模式跟一般定時吹冷氣是差在哪裡呢？」

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貼文一出，馬上釣出不少網友解答，「按下去整個晚上會升高2度，因為睡覺體溫會下降，所以就讓他升高」、「舒眠超好用啊，你睡覺時溫度會提高，體感上還是舒適，因為你睡覺體溫會下降」、「先降溫讓你好入睡，然後慢慢升高到你調整的溫度」、「就是設定26度睡覺，起床變28的舒適溫度，讓你好入眠又省電」。

事實上，台電粉專《電力粉絲團》過去就曾發文透露，善用舒眠功能可達到省電效果也好眠，因為睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，因此開啟舒眠功能後，會在入睡後，每小時溫度提高0.5度，所以晚上睡覺時，將溫度設定在26度，按下「舒眠鍵」，並開電風扇，那麼到天亮還能維持在28度左右的舒適溫度，同時冷氣更能節電12%以上。

除了遙控器中暗藏玄機，濾網和冷氣風量也大有關係，建議每隔2周清洗一次濾網，不但促進空氣循環，每天約可省下2度的電；而定期的維修保養，也能延長使用年限。