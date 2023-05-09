外牆一排冷氣全垮砸8車　他曝住戶「1心態超糟」：一輩子都賠不完

網搜小組／趙蔡州報導

台中逢甲商圈福星路一間店家8日發生事故，店面牆外懸掛的13台冷氣室外機集體掉落，砸中下方停放的2輛轎車及8輛機車。對此，房產達人Sway表示，真的不要貪那一點點面積，「如果砸到任何走過去的人，你這輩子都賠不完」。

Sway在臉書粉絲團「Sway房市觀測站」談到這一起冷氣事故，開頭就直言，「看到外牆有冷氣室外機亂裝，這種惡鄰居請不要住他樓下，也不要經過正下方，因為你不知道死神何時降臨，但明明可以避免一場災難」。

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▲外牆整排冷氣落掉，房產達人直言「這種惡鄰居請不要住他樓下」。（圖／記者許權毅攝）

Sway也分享，當初他擔任社區管委會委員，馬上有鄰居投訴一戶人家在二樓露台裝了冷氣，且直接把室外機掛在女兒牆上，「走在一樓，都覺得室外機快要掉下來」。

他知情後，立刻找該戶人家協調，不料對方一臉不爽，不但不願意拆除，還嗆他「我冷氣才剛裝好，你們也沒講不可以裝這裡，怎就嫌難看要求拆除」。

他聽了馬上冷冷回答，「你這廉價冷氣裝了廉價的支架，一年就會生鏽、三年就會隨時掉下去，若砸中你家小孩是你的事，一旦砸到任何走過去的人，你這輩子都賠不完」。

此時社區主委也好聲好氣與對方溝通，表示外牆是社區的外觀，當然該由全體住戶決定，一旦裝了室外機讓社區變醜，恐怕整個社區會跌價，「如果一定要裝在牆外，就召開所有權人大會，只要大家多數同意，我自然也同意」。

▲Sway表示，住戶真的不要去貪室外機那一點點面積，否則發生事故，一定會後悔。（圖／記者許權毅攝）

住戶在Sway與主委不斷說服下，加上當時剛好有一陣強風吹過，室外機稍微搖晃了一下，嚇得馬上詢問可以怎麼裝，接著立刻連絡冷氣廠商，把室外機移到了陽台內側，才結束一場鬧劇。

Sway感嘆，「真的不要貪那一點點面積，有些社區居然可以把室外機釘在外牆上，殊不知地震搖一搖晃一晃，螺絲就會鬆開」、「在冷氣掉下去之前，你家漏水就會從這裡開始，然後變成全外牆的壁癌，接著地震再搖一搖，室外機就掉下去了」、「無論你用多粗的膨脹螺絲，都是抵擋不了台灣潮濕的天氣及頻繁的地震」。