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母親節守護婦女健康　台東縣衛生局推全方位健康照護檢測

▲台東縣衛生局推全方位健康照護檢測活動。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局推全方位健康照護檢測活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣衛生局推出「歡慶母親節 全方位健康照護」，提供長者功能評估檢測送給媽媽一個健康的禮物，凡女性長者(65歲以上、原民55歲以上)於5月至各鄉鎮市衛生所及縣內合約醫療院所、藥局，接受長者功能評估檢測，即可得到超商禮券。另外，民眾在5月至衛生所完成癌症篩檢，可獲實用禮券，並可參加健康護照摸彩活動獲大獎。

台東縣衛生局表示，依據內政部統計台灣65歲以上人口，於111年1月底占總人口比率16.9%，已正式邁入「高齡社會」，台東縣部分鄉鎮老年人口甚至於超過20%，推動長者健康維護的目標不只是長壽，是健康老化，即維持身心功能在最理想的狀態，因此，衛生局在溫馨5月推出篩檢服務，凡女性長者前往縣內16鄉鎮市衛生所或衛生福利部台東醫院健檢中心、關強內科診所、都蘭診所、聯美藥局，接受長者功能評估檢測即贈超商禮券1張。

5月前往縣內16鄉鎮市衛生所完成免費癌症篩檢的民眾，除了可獲得實用的禮券，同時可參加112年幸福台東宜居城市家庭健康護照摸彩活動加贈摸彩券1張，每項婦癌篩檢共可獲贈摸彩券2張，摸彩活動彩品有烤箱氣、炸鍋、微波爐、隨行果汁杯、體脂體重計等，希望透過獎勵方式，提升民眾的篩檢意願和健康識能，篩檢相關資訊將於衛生所，及衛生局官網、臉書、及縣政府TTPush公告。

台東縣衛生局呼籲，政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40-64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次，45-79歲民眾終身免費B、C型肝炎篩檢1次；長者功能評估檢測全縣共有26家醫事機構可協助評估，相關評估服務醫事機構資訊可洽台東縣衛生局。

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