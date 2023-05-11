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五星會員指控多收費用！海底撈官方4點回應：無系統灌單之事

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日前有網友指控，自己是海底撈的「五星會員」，但台灣海底撈發生多次帳務、菜品、系統灌單問題；事後區經理坦承錯誤並開除店經理，但拒絕退還超收費用，且嗆有「新加坡律師團」。海底撈臉書11日晚間在臉書貼出4點回應，除了說明沒有系統灌單之事，同時也對溝通中造成的誤解表示歉意。

海底撈火鍋臉書上公告指出，有關顧客於「爆料公社」對公司的指教問題，提出4點說明，如下：

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1、顧客所反饋4月29日—4月30日期間兩次帳單問題，經對兩次帳單點單、出餐等環節比對，並不存在灌單、或半份菜品收整份費用等多收費之情形，亦無系統灌單之事。

2、對4月30日下午時段接到顧客反饋的問題進行了復盤與反 思，本公司人員在溝通過程中未能準確清晰地解釋與回覆，給顧客帶來誤解與不滿，對此我們深表歉意。

3、我們期待透過持續與顧客坦誠溝通，讓顧客能理解並得以圓滿解決。同時也期待並支持消保官進行協調，我們必將積極配合。

4、我們深知自身還存在諸多不足，需要誠懇改正。因此我們重視每一位顧客的聲音，對我們的任何批評和指教，誠摯邀請向台灣客戶服務部林小姐twhdlcs@gmail.com或hdltwhy@haidilao.com反饋，我們均會認真傾聽與反思，並通過不斷的改進，來提升顧客的用餐體驗。 感謝大家的支持。

日前有名網友在「爆料公社」臉書社團控訴，海底撈出現多次灌單，例如點「半份」帳單卻變成「整份」費用，菜品未上齊等溢收費用情形，且經多位員工確認系統存在問題。原PO表示，區經理坦承錯誤並開除店經理，但拒絕退還超收費用，只想用一句「交個朋友嘛」了事。他提到，因自己不願配合噤聲，對方表示備妥新加坡律師團，將對造成商譽損失提出訴訟。

▲網友控訴海底撈灌單。（圖／翻攝爆料公社）

▲海底撈臉書11日晚間在臉書貼出4點回應。（圖／取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan臉書）

▲海底撈臉書11日晚間在臉書貼出4點回應。（圖／取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan臉書）

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