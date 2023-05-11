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通緝犯帶槍販毒不下車　警埋伏夾擊「連開7槍」把他壓在地上

▲▼通緝犯帶槍販毒不下車　警埋伏夾擊「連開7槍」把他壓在地上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲通緝犯拒不下車，警連開7槍將他壓制在地。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

驚險一瞬間！北投警分局掌握曾姓毒品通緝犯涉嫌在雙北地區販毒，且隨身攜有槍械，準備遭查緝時駁火逃亡，警本月9日於土城區以車夾擊，豈料曾嫌竟倒車企圖撞警，警見狀共開7槍制止，將人壓制逮捕，當場起獲海洛因等毒品，訊後依違反毒品防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方指出，本月9日獲報指稱45歲曾姓毒品通緝犯出沒於雙北地區一帶販毒，而犯嫌曾因隨身攜有槍械遭北投分局查獲移送，據報在被查緝時如遇危險或逮捕過程隨時準備駁火逃亡。

北投警不敢大意，成立專案小組，掌握曾嫌作息及落腳處後，隨即拂曉出擊到土城區一帶埋伏，並在中華路一段發現曾嫌所使用車輛，趁曾嫌行駛到狹小巷道等待紅綠燈，專案人員隨即以車輛上前夾擊，喝令曾嫌下車。

豈料，曾嫌反抗不願下車，還想倒車衝撞員警車輛，警方見狀只好趕緊舉槍包圍其車輛，並對空鳴3槍、射輪胎4槍，大喊「趴下、趴下、不要動」場面一度險象環生，隨後也將曾嫌拉出車外制伏逮捕。

警方也在他所駕駛車上起獲海洛因2包（毛重2.4公克）安非他命1包（毛重0.9公克）、鼠尾草1包（毛重274公克）分裝袋、磅秤及棍棒1支、辣椒水1瓶等違禁物，警詢後依毒品通緝、違反毒品防制條例罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方在車上起獲海洛因、棍棒、辣椒水等。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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