朱立倫稱「下週推2024最強候選人」　侯友宜：我看新聞才知道

▲新北市長侯友宜赴新北議會質詢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨主席朱立倫今表示，國民黨17日將推出2024最強總統候選人。新北市長侯友宜今在新北市議會進行總質詢時，民進黨新北市議員張維倩問到此事，他回應，「我看到新聞才知道這件事」，但他在新北市13年，新北市做大市也是做大事，「不論在哪個位置，我會念茲在茲，讓新北市進步永續發展」。

張維倩質詢時說，下禮拜國民黨就要提出最強的總統人選，侯友宜有跟朱立倫討論到這件事嗎？看法如何？侯是最強候選人嗎？侯友宜回應，「我是看到新聞才知道這件事」。侯再說，這段時間他都在市議會總質詢、準備資料，希望能為新北市做更多事，讓新北市在效率、經濟、社會福利能夠有更多資源照顧更多人，大家一起努力。

市議員陳永福也問到是否有信心？侯再說，他這輩子守護國家，為台灣這塊土地共同打拚，任何事情都會義無反顧，讓這塊土地更好。

市議員邱婷蔚則追問，侯進軍中央後，是否會特別關照新北市？侯說，他在新北市工作13年，跟議員、新北市都有很深感情，能為新北市多做事，是他該做的。

侯友宜也強調，這輩子顧台灣、中華民國，讓這塊土地更好，這是全台灣的心願，有責任讓下代永續繁榮安定走下去，他一生都是在為中華民國、台灣這塊土地所有人努力，用這樣的精神繼續向前走、努力打拚。

