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大陸 大陸焦點 特派現場

不放陸客？藍委諷「大小姐施壓有苦說不出」　交通部長連忙撇清

▲▼ 李麗珍、洪孟楷 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪孟楷質詢交通部長王國材「何時全面開放陸客來台」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

「大小姐施壓」成為立院熱點，交委會今（10）日舉行專案報告，交通部長王國材和陸委會副主委李麗珍同時指出，不開放陸客來台是考量「對等」，結果被國民黨立委洪孟楷吐槽，當初停止陸客來台是考量「防疫」，如今客觀條件已經沒有還不開放，諷刺交通部「難道是大小姐給的壓力？」

立院交委會今上午9時進行「小三通常態化、全面開放陸客來臺團體交流觀光、國人赴陸團體觀光及開放陸客金馬澎自由行」專題報告，交通部長王國材等人接受立委質詢。

國民黨立委洪孟楷、陳雪生和江啟臣也輪番追問，到底是卡到什麼原因？ 王國材回應，現在（台灣）已經沒有防疫工作，但大陸禁止還是團客和自由行來台，我們也禁止他們過來，目前雙邊小兩會只是私下聯繫，還沒聯繫。

洪孟楷再追問，「現在已經沒有防疫工作，為什麼現在還不開放？是不是你自己心裡苦，有沒有大小姐的壓力？你可以直接講，」王國材連忙回答，「你們想太多，想太多！」語畢，現場媒體與會人員會心一笑。

▲▼ 李麗珍、洪孟楷 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪孟楷質疑「大小姐施壓不讓陸客來」，交通部長王國材澄清：想太多。（圖／記者任以芳攝）

洪孟楷繼續說，「我從頭到尾講了很多大小姐，沒有講大小姐是誰，好像大家都知道，某種程度上中央政府是不是已經被綠色恐怖綁架，有一個無形看不到的壓力，就讓所有的行政官員沒有辦法好好做好自己的專業事情，我覺得這才是我們現在看到我們中華民國政府最大悲哀。」

王國材回答，「我想總統希望有序健康是最好的..。」，洪立刻追問，「你剛講大小姐是總統？」王則回答，「總統是希望健康有序開放。」

稍早洪孟楷也指出，「乾脆直接讓所有飯店，旅遊，住宿，觀光，餐飲，運輸業者都去找大小姐，不要找交通部、委員和陸委會，因為大家都做不了主，只有大小姐做了主。」王國材回答，「雙方要『對等」討論，要不然現在喊開放，他（大陸）不理。」

洪孟楷痛批，「開店做生意為什麼要100、200客人才要開門營業，還沒有到200個人之前就不開門，就像一家超市要等到有客人在門口排隊，才要開門，這是什麼樣的拚觀光？」王國材繼續回答，「根本沒有客人，我幹嘛要開門。」

▲▼ 李麗珍、洪孟楷 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／記者任以芳攝）

洪孟楷繼續問，「有沒有開放時間表，七月一號暑假，現在有沒有再談？」王國材把問題拋向陸委會，他說，「我們也沒閒著，大陸代表跟北京方面旅行社做溝通，也在等陸委會做一些確定。」

陸委會副主委李麗珍面對立委多次質詢，又把問題丟回大陸方面，強調必須「對等」。她說，陸方目前沒有開放個人與自由行來台，疫後重新開放必須是雙方業務主管協議，透過小兩會順利進行。「我們也樂見未來雙方有意見交換，北京台旅會也試著跟陸方聯繫，期待有善意回應，雙邊主管部門能溝通。」

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