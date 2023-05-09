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高雄雨水下對地方進帳了　陳其邁曝喜訊：到6月可供水無虞

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市水情近期獲得一波雨水的幫助。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市水情近期獲得一波雨水的幫助，高屏溪川流量今（9）日上午是10.9 CMS（秒／立方公尺），從原來的5 CMS提升了一倍。高雄市長陳其邁表示，預計到5月底能維持橙燈供水無虞，到6月應該也沒有問題，現在也全力在努力，希望老天幫忙能夠趕快普降甘霖。

近日受到鋒面影響，高雄終於降雨，陳其邁受訪表示，早上的高屏溪川流量是10.9 CMS，從原來的5提升了一倍，在集水區如桃源、那瑪夏、茂林、六龜都有一些雨水的進帳，尤其在南天池的部分，大概有將近100公釐左右，所以也下對地方，對高雄水情不無小補。

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁也曝喜訊，預計除了到5月底維持橙燈供水無虞之外，到6月應該也沒有問題。他也說，「現在正全力努力，除希望老天幫忙能夠趕快普降甘霖，像之前的鋒面，假如說能夠有持續的雲層，能夠再偏南一點，相信水情會相當值得我們期待，後續也會做好準備，不會放棄水源開發計畫。」

然而，面對極端氣候的挑戰，中長期的做法還是要以挹注地下水庫為主，陳其邁表示，這幾天也跟水利局密集的開會，另外包括海水淡化廠，也希望南北高雄各設一個，這樣才能夠真正來補足萬一有碰到缺水狀況的時候，能夠來做緊急的補充水源。

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