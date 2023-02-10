快訊／基隆將停水23小時！5.8萬戶受影響　後天晚上9點起斷水

▲為進行基隆市仁愛橋汰換管線工程，12日21時起至2月13日20時分止，基隆市部分區域將停水23小時。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導



台灣自來水公司第一區管理處表示，因辦理基隆市仁愛橋汰換管線工程，600mm新舊管線聯絡施工，基隆市部分區域將在2月12日21時起至2月13日20時分止共計停水23小時，預計停水18000戶，水壓降低40000戶。

台水公司呼籲，停水期間請慎防火警及請關閉抽水機電源以免損壞，並避免日常作息中使用之橡皮管浸入水中以免產生虹吸，馬達直接抽水易造成自來水管網負壓污染，威脅附近用戶用水安全，停水前及剛恢復供水時，務必關閉馬達。此外，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免可能有負壓污染發生。

台水公司指出，管線末端或高地區用戶剛恢復供水時，如因水壓較低，致延遲送水，敬請諒察。另外，如工程提早完竣提前供水，若工作發生特殊困難，亦可能延緩送水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●停水地區：

1. 中正區: 海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

2. 仁愛區: 林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

3. 信義區: 仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

4. 中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

5. 安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。