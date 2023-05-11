台東縣獲2023小馬聯盟野馬級國家代表權　饒慶鈴打氣

▲台東縣獲2023小馬聯盟野馬級國家代表權，縣長饒慶鈴貼紅榜贈加菜金慰勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



以卑南國小為主體的台東縣少棒聯隊參加「112年TOTO盃全國少棒錦標賽」，以16：5大勝台中市聯隊奪下冠軍，囊獲4項個人獎項及國家代表權，並將於6月初赴菲律賓馬尼拉參加2023年美國小馬聯盟(PONY)小馬級11至12歲組亞太區少棒錦標賽，爭取亞太區代表權。





TOTO盃全國少棒錦標賽是由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事，比賽採7局制雙敗淘汰賽，參賽球員年齡限定為11至12歲，原則上每年均舉辦一屆，目前為美國小馬聯盟BRONCO野馬級世界少棒錦標賽的國手資格賽，參賽選手年齡限定於11至12歲。台東縣今年由卑南國小為班底，搭配豐田、新生、紅葉、桃源國小等好手，台東少棒代表隊小將們將士用命，不負眾望，獲得冠軍，並取得美國小馬聯盟BRONCO野馬級世界少棒錦標賽的國手資格，預定6月初將代表我國參加2023年美國小馬聯盟(PONY)野馬級(11至12歲組)亞太區（菲律賓）少棒錦標賽，爭取前進美國參加世界盃資格。





縣長饒慶鈴10日傍晚與教育處長蔡美瑤、縣府秘書林政宏、體健科長林邦遠等人，特別前往學校歡迎風塵僕僕歸來的隊職員及小將們，並張貼紅榜及頒贈加菜金慰勞大家，鼓勵小將再加油，再抱世界金盃。饒慶鈴特別向領隊曾英哲校長、教練團和所有工作人員、應援團家長們表示感謝，沒有你們的支持和指導，我們無法達到今天的成就。恭喜大家將代表國家參加菲律賓馬尼拉舉辦的「2023美國小馬聯盟野馬級(11-12歲組)亞太區少棒選拔賽」，大家會持續為你們加油，相信代表國家的台東縣代表隊一定可以拿到亞太區的代表權，前進美國德州爭取世界冠軍。





饒慶鈴也提到，大家所關心的出國經費，縣府一定會協助，另外，集訓期間的各項資源、選手營養問題，地方各界也允諾全力供應，讓大家無後顧之憂。