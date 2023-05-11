台加簽「衛生合作瞭解備忘錄」　公衛合作邁入新階段

▲曾厚仁代表簽署合作備忘錄。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部11日宣布，台灣與加拿大於9日簽署「衛生合作瞭解備忘錄」，為雙方衛生合作立下新里程碑，雙方未來將能更有效率推動衛生事務合作，增強彼此因應公衛事件的韌性，同時也再度彰顯台加不斷強化實質合作的夥伴關係。

台加「衛生合作瞭解備忘錄」由我國駐加拿大代表曾厚仁大使與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表倪傑民（Jim Nickel）以視訊方式完成異地簽署，加拿大聯邦公共衛生署（PHAC）、全球事務部（GAC）、我國衛生福利部及外交部均參與見證。

曾厚仁致詞指出，衛生合作瞭解備忘錄是兩國合作的新里程碑，反映雙邊關係持續深化、友好，雙方推動衛生合作，不僅契合加國的「印太戰略」願景，同時更呼應台加所共享的價值與理念，期待未來透過專業領域的實質合作，共同為全球公衛事務作出貢獻。

倪傑民致詞表示，樂見台灣與加拿大持續深化實質合作，此備忘錄將為雙方人民帶來健康與福祉，未來透過衛生部門更密切的合作，雙方的專業技術及經驗交流將更加頻密，以共同建構應變全球公衛事件的能力。



外交部表示，台加「衛生合作瞭解備忘錄」象徵台加公衛合作邁入新階段，雙方首次在公衛領域建立系統性、制度化的合作，也是雙方跨部會同心協力的成果。台灣有信心、也有能力在國際公衛上持續貢獻，期待未來與加方及相關部會協同合作，不斷提升人民衛生福祉，並持續深化台加夥伴關係及共同利益。