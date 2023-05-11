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大陸 大陸焦點 特派現場

陸15日起放寬赴港澳簽註申請方式　恢復口岸快捷通關

▲昆明機場旅客,深圳機場防疫人員。（圖／CFP）

▲大陸放寬居民赴港澳簽註申請。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家移民管理局11日宣布，從15日起調整出入境管理政策措施，包含恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽註，以及大陸居民赴港澳探親、工作、學習證件「全國通辦」，還有全面恢復口岸快捷通關等。

大陸國家移民管理局在公告中提到，將全面恢復實行大陸居民赴港澳團隊旅遊簽註「全國通辦」。大陸居民可向全國任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽註申請，申辦手續與戶籍地一致。

國家移民管理局指出，將實施大陸居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」。大陸居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區的，可向全國任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽註申請，申辦手續與戶籍地一致。

▼香港機場。（圖／CFP）

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

國家移民管理局提到，調整在澳門就讀的大陸學生逗留簽註有效期。公安機關出入境管理機構對赴澳門高等院校就讀的大陸學生，簽發的逗留簽註有效期由最長不超過1年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。

國家移民管理局說，將全面恢復口岸快捷通關。在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往大陸通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民。

國家移民管理局還說，持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。

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