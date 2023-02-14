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港澳自由行、團遊全面開放！目標「陸客破百萬」有望達標時間曝

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲大陸市場成唯一禁止來台旅遊的國家，過往大街上充斥陸客的畫面已不復見。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

陸委會今日宣佈20日起恢復港澳旅客來台自由行，交通部觀光局表示，持續爭取開放陸客來台，希望今年來台陸客可達100萬，目標在今年第三、四季達標，若遲未開放陸客來台，則會盡力以其他市場旅客數補足。

觀光局國際組長黃勢芳表示，觀光局持續爭取陸客來台，今年陸客目標為100萬人次，若遲遲不開放，達標也會有困難，希望能在今年第三、四季達標，不過陸委會目前仍以疫情為由暫緩開放，觀光局也尊重相關國安或防疫考量。

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▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會宣布恢復開放港澳旅客來台自由行。（圖／記者蔡紹堅攝）

黃勢芳表示，疫情前大陸、港澳來台旅客數相當多，陸客約270萬、港澳170萬人次，加起來超過400萬人次，是一重要市場。若是今年仍無法順利開放大陸市場，觀光局也會盡力以其他市場補足目標缺口。

觀光局表示，已因應邊境開放，擘劃各項行銷推廣計畫，並已提前於2023台灣燈會期間邀請香港業者、媒體共18人來臺考察，以迎接港澳旅客來臺旅遊。另針對國際旅客的優惠方案，如高鐵買一送一及機捷券。方便自由行連網分享的WIFI券、臺灣水果鮮果券等，也適用港澳旅客。

後續將配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，以團客散客並進方式增加吸客動能，以及各項獎助方案（如獎勵旅遊、境外包機獎助等），期吸引更多港澳旅客到訪。

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