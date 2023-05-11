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南韓下修新冠等級！取消7天強制隔離　定調「地方傳染病」

▲▼雖然南韓20日起不再強制搭乘大眾交通時需戴口罩，但在市區公車內民眾仍還是乖乖戴好口罩。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓下修新冠肺炎的危機預警級別，同時取消7天強制隔離。（示意圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅11日宣布，目前確診者需隔離7天的規定，自6月起將改為勸導5天內不要出門。除此之外，新冠肺炎將降級為「地方性傳染病」，同時危機預警級別也會從最高級的「嚴重」下修為「警惕」。而除了有住院大樓的醫院外，所有室內場所也會同步取消口罩義務佩戴要求。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅11日在新冠病毒中央災難安全對策本部會議中指出，有鑑於新冠肺炎的危機預警級別從嚴重下修為警惕，自6月起將正式啟用新的防疫規定。屆時確診者將從強制隔離7天改為建議隔離5天，同時取消對旅客入境後進行PCR檢測的勸導。

與此同時，除了帶有住院大樓的醫院外，其餘室內場所一律不再強制戴口罩。尹錫悅表示，很高興南韓人民時隔3年4個月終於重回日常生活，並宣告新冠肺炎正式降級為地方傳染病。

南韓政府原本計畫要分3個階段恢復日常生活，其中第1階段是將危機預警級別從嚴重下修為警惕，將確診者隔離時間從強制7天改為建議5天；經過約2個月的準備時間，再實施第2階段，包括調整傳染病的等級、解除隔離義務等。

不過有鑑於國內整體疫情防控穩定，且世界衛生組織先前已宣布新冠疫情不再是全球衛生緊急事件，因此南韓當局決定將第1階段與第2階段合併實施。最快2024年會啟動第3階段，屆時所有防疫、醫療以及支援政策都將正式畫下句點。

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