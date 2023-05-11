韓美成立核諮商小組　北韓警告日本加入就「淪為一片火海」

▲北韓警告日本，加入韓美核諮商小組，就「淪為一片火海」。（圖／路透）

文／中央社

南韓總統尹錫悅上月訪美，和美國總統拜登共同發表華盛頓宣言，雙方成立核諮商小組。北韓外務省10日警告日本不要參加韓美核諮商小組，聲稱日本加入將讓東北亞局勢陷入動盪。

路透社報導，南韓總統尹錫悅上月赴美進行國是訪問，雙方宣布新設核諮商小組（Nuclear Consultative Group, NCG）。

北韓外務省智庫「日本國際問題研究所」金松華（Kim Sol Hwa，音譯）撰文表示：「日本若堅持尋求成立以美國為首的三方軍事聯盟，將讓東北亞陷入動盪，最終淪為一片火海，自取滅亡。」

此番評論針對7日訪問南韓的日本首相岸田文雄，抨擊日韓12年來首度雙邊訪問「擴大區域和國際社會的疑慮」。

▲拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》。（圖／達志影像／美聯社）



韓美核諮商小組是尹錫悅訪美期間宣布的「華盛頓宣言」（Washington Declaration）的一環。尹錫悅表示，此宣言升級和美國的結盟關係，且不排除日本的加入。

華盛頓宣言還包括南韓重申不尋求自製核彈，雖然近來民調顯示南韓民眾希望擁核。

知情人士透露，日本與南韓下月初將同意透過美國系統連接雙方雷達系統，以分享關於北韓彈道飛彈的即時訊息。

韓聯社（Yonhap）報導，南韓總統辦公室8日表示，首爾將和日本與美國成立一個小組，交換北韓飛彈的情報。

日本產經新聞今天引述多位政府消息人士報導，日本擬於5月21日在廣島和南韓與美國舉行會談。

報導中表示，這場會談將在七大工業國集團（G7）峰會最後一天舉行，目的在強化安全合作和鞏固日韓關係。

報導中說，日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅預期將前往廣島和平紀念公園的韓籍原子彈受害者紀念碑致意。