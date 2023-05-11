在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

▲男子在火葬場憐憫亡者，沒想到被要求冥婚。（示意圖／視覺中國）



實習記者林郁婷／綜合報導

對於往生者要抱持著莊嚴的心態！一名男網友表示，近日在火葬場無意間看見一位早逝女孩的照片，對於她年紀輕輕就過世表示憐憫，沒想到就這麼短暫幾秒鐘的想法，就讓自己被女孩的亡魂纏上，開始全身發冷和頭痛，去看醫生也沒用，最後找來師父幫忙，才知道原來女孩感受到被憐憫，想與他冥婚，讓他聽完當場嚇傻，也呼籲大家以後不要隨便可憐亡者。

原PO在「爆料公社」發文表示，自己有次陪朋友去送對方媽媽送後一程，屍體火化前所有人都要往外走，就在他轉身後，看到一位穿學士袍女孩的照片，心裡感嘆著「這麼年輕生命就沒了好可憐」，沒想到不到2分鐘後，他就開始頭痛，一直到回家後停機車連立中柱都沒力氣。

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原PO透露，到家後他躺在床上，又開始全身發冷，當時大熱天他蓋了三條棉被還是覺得冷，甚至冷到舌頭都伸出、眼球上弔，家人才驚覺不對勁，將他送去醫院打點滴，然而打點滴反而讓情況變得更糟，最後是鄰居看到覺得有問題，聽他說了送喪的狀況後，要他立刻去找師父。

師父看到他後立馬就問他怎麼了，但當時已經沒有力氣解釋了，只說「我很不舒服，你看要怎麼辦就怎麼辦？」然後師父又叫他站到旁邊，接著大吼一聲「把地上的血給我擦掉」，他覺得很奇怪，明明沒看到地上有血，師父解釋說「這女亡魂是車禍死亡還在滴血」，又問祂「人家跟祢無冤無仇？為什麼要附在他身上？」

原PO表示，師父溝通過後轉達女亡魂的意思，因為祂死的時候還未嫁人，現在想找一個歸宿，而恰好自己在火葬場憐憫了祂，因此想和自己冥婚，「我當然說不可能」。師父繼續苦勸女亡魂「人家不要祢不可以纏他」，最後師父提出一個解決辦法，「要我幫女亡魂買衣服襪子還有燒些紙錢給祂，送祂去地府報到」。

原PO表示願意，接著師父又對亡魂說「人家也不欠祢，祢若不離開人家，神明會用硬的強行帶走，祢連紙錢衣服襪子都得不到。」祂聽完後才說好，之後整個程序做完，原PO馬上感覺身體變舒服了，只是沒什麼力氣而已，回家後除了吃飯，還睡了十天十夜。

原PO也呼籲大家，這是他的親身經歷，「若有發現屍體，別在動心起念來可憐祂們，不然祂會要妳跟著你。」