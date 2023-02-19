大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

▲有某大學校園內近日出現「冥婚海報」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

記者閔文昱／綜合報導

夯片《關於我和鬼變成家人的那件事》將前所未見的同志冥婚題材搬上大銀幕，試片後反應熱烈，上映第二週全台票房已達8360萬元，不過，這股「冥婚風」如今竟吹進校園內。有大學校園近期出現「冥婚專家」的海報，且促銷價僅20元，引發熱議。對此，海報中所註明的業者也出面澄清，該公司是禮儀公司，並沒提供冥婚仲介服務，懷疑是被惡作劇了。

根據《東森新聞》報導，有某大學校園內近日出現「冥婚專家，專娶鬼老婆」的海報，只見上頭寫著促銷價20元，且還掛了四大保證，包括「未經同意，不准附身」、「沒有家暴問題」、「鬧脾氣，燒冥紙即可」、「來源正常，非孤魂野鬼」，強調是絕對合法，值得信賴，讓不少師生後看了都一頭霧水，在網路掀起討論。

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然而，實際撥通海報中的電話，業者卻澄清，該公司是新北市板橋區的一間禮儀公司，並沒有提供冥婚仲介服務，疑似是遭人惡作劇，海報張貼2個月來已接到無數通詢問電話，令他們相當困擾，希望這起事件能盡快落幕。

有律師也提醒，製作不實傳單引導他人撥打公司電話，並造成公司困擾及名譽受損恐已觸犯刑法上的誹謗罪，且還得依民法規定負起賠償責任，呼籲民眾切勿以身試法。