　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

▲有某大學校園內近日出現「冥婚海報」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有某大學校園內近日出現「冥婚海報」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

記者閔文昱／綜合報導

夯片《關於我和鬼變成家人的那件事》將前所未見的同志冥婚題材搬上大銀幕，試片後反應熱烈，上映第二週全台票房已達8360萬元，不過，這股「冥婚風」如今竟吹進校園內。有大學校園近期出現「冥婚專家」的海報，且促銷價僅20元，引發熱議。對此，海報中所註明的業者也出面澄清，該公司是禮儀公司，並沒提供冥婚仲介服務，懷疑是被惡作劇了。

根據《東森新聞》報導，有某大學校園內近日出現「冥婚專家，專娶鬼老婆」的海報，只見上頭寫著促銷價20元，且還掛了四大保證，包括「未經同意，不准附身」、「沒有家暴問題」、「鬧脾氣，燒冥紙即可」、「來源正常，非孤魂野鬼」，強調是絕對合法，值得信賴，讓不少師生後看了都一頭霧水，在網路掀起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有某大學校園內近日出現「冥婚海報」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

然而，實際撥通海報中的電話，業者卻澄清，該公司是新北市板橋區的一間禮儀公司，並沒有提供冥婚仲介服務，疑似是遭人惡作劇，海報張貼2個月來已接到無數通詢問電話，令他們相當困擾，希望這起事件能盡快落幕。

有律師也提醒，製作不實傳單引導他人撥打公司電話，並造成公司困擾及名譽受損恐已觸犯刑法上的誹謗罪，且還得依民法規定負起賠償責任，呼籲民眾切勿以身試法。

ET快訊
快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里
快訊／地牛翻身！23：49發生有感地震狂搖數秒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

22小時走78公里　粉紅超跑凌晨1：50到台中了

「勇腳伯」跟不上進香隊伍！跛腳走夜路　貨車司機1舉動感動千人

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

南投23：49發生規模5.0地震　「轟轟」兩聲地鳴超明顯

快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

快訊／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震狂搖數秒

燈會小卡「爸爸的願望」藏洋蔥！3行字逼哭萬人：後座力好強…

快訊／氣象局23:00發布「9縣市」濃霧特報　能見度不足200公尺

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

22小時走78公里　粉紅超跑凌晨1：50到台中了

「勇腳伯」跟不上進香隊伍！跛腳走夜路　貨車司機1舉動感動千人

你會慶祝「失敗日」嗎？她做蛋糕到半夜沮喪　7歲兒一句話震撼

新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

南投23：49發生規模5.0地震　「轟轟」兩聲地鳴超明顯

快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

快訊／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震狂搖數秒

燈會小卡「爸爸的願望」藏洋蔥！3行字逼哭萬人：後座力好強…

快訊／氣象局23:00發布「9縣市」濃霧特報　能見度不足200公尺

大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

22小時走78公里　粉紅超跑凌晨1：50到台中了

「勇腳伯」跟不上進香隊伍！跛腳走夜路　貨車司機1舉動感動千人

高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

慕尼黑安全會議聚焦俄烏　北約盼團結對抗中俄威權

33歲男入獄13天　遭關大冰櫃「活活凍死」！恐怖虐囚畫面曝

美媒：布林肯將會王毅　氣球事件以來美中最高層接觸

陳宗彥涉性招待爆吃案　法務部3點聲明回應了

蘇納克談俄烏戰爭：中國應扮演負責任角色

高中木聯／16強出爐！ 羅工轉型木棒組三年創隊史紀錄

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

南投發生規模5.0地震「轟轟」兩聲地鳴超明顯

尼姑搭高鐵失控巴乘客！遭阻怒罵：X你祖宗8代

快訊／氣象局23:00發布濃霧特報

一喊「7字通關密語」！白沙媽停轎

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

粉紅超跑飆75K　深夜駐駕伸港福安宮

更多熱門

相關新聞

中獎公佈／慘遇甩不掉的死gay！　警察破案竟靠「荒謬人鬼戀」

中獎公佈／慘遇甩不掉的死gay！　警察破案竟靠「荒謬人鬼戀」

《緝魂》導演程偉豪最新執導作品《關於我和鬼變成家人的那件事》，找來入圍金鐘最佳男主角的許光漢、金馬最佳男配角的林柏宏和台北電影節影后王淨演出，以傳統冥婚習俗結合警察辦案劇情，圍繞一段荒謬絕倫的人鬼情誼，故事爆笑登場。

尪交往14年前女友病死　婆婆堅持「冥婚過繼孫」

尪交往14年前女友病死　婆婆堅持「冥婚過繼孫」

住8樓真的比較發？電梯口冒出「超厚1包」網嗨賺7千

住8樓真的比較發？電梯口冒出「超厚1包」網嗨賺7千

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚 嫌犯稱：成功可賺30萬

直播吞農藥自殺網紅「骨灰」被調包配冥婚 嫌犯稱：成功可賺30萬

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

她直播喝農藥亡　骨灰被掉包配冥婚

關鍵字：

冥婚鬼妻

讀者迴響

熱門新聞

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救後仍不治

南投發生規模5.0地震「轟轟」兩聲地鳴超明顯

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑
教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面