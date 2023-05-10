台積電來龍科議員關切德龍國小存廢　張善政：不廢校會遷建

▲台積電來龍科，市議員劉熒隆關切德龍國小存廢。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員劉熒隆10日於市議會市政總質詢中，關切龍科擴編台積電計畫，詢問擴編範圍及德龍國小未來存廢，建議市府要讓當地居民更明確瞭解台積電進駐龍科的相關資訊和推展進程。市長張善政表示，近期市府與國科會已召開協調會，雙方對初步開發重點及方向已有共識，將由國科會擬定報告送至行政院審查。

張市長說，未來台積電廠商進駐後，學生人數勢必增加，德龍國小留在現地的可行性不高，但市府不會廢校，會就近選擇適當地點進行遷建，並朝實驗小學方向規劃；同時也預估未來就業人口會帶動居住需求，市府將配合都市計畫調整，提升附近住宅容量。

而廠商進駐後衍生的交通問題，市府已請國科會報請行政院計畫時，納入龍潭到楊梅興建快速道路、板龍快速道路的興建，相信這些配套措施會為地方帶來繁榮；另外，因為此廠商至今沒有對外公開宣稱任何訊息，市府釋出訊息必須相對保留，但未來進度和方向則會公開。

教育局長劉仲成指出，目前德龍國小仍有招生，將視未來擴編需要，採先建後遷方案，持續提供教育服務。經發局長張誠補充說明，台積電預估進駐後，將可提供近萬人的工作機會。