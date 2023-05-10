挺郭態勢現「地方包圍中央」　陳玉珍：民意是大家都想拚經濟

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，昨他在屏東市慈鳳宮前舉辦第二場造勢晚會，藍委中唯一公開表態支持的陳玉珍則擔任助講人；該場活動由屏東縣議會議長周典論籌劃，據主辦單位指出，現場湧入約1.8萬至2萬人。陳玉珍表示，不能說複製「韓流」，但挺郭態勢的確是「地方包圍中央」；有藍營地方要角更直言，至少郭台銘願意走出去拜訪，而新北市長侯友宜則一直「惦惦」，總不可能等黃袍加身才開始動吧。

針對郭台銘昨晚在屏東的造勢晚會狀況，陳玉珍今（10日）接受《東森新媒體ETtoday》受訪時表示，昨天郭台銘在屏東的造勢晚會非常成功，原因有幾個：第一、地方人士感受到大家都想拚經濟的民意，而郭在此領域是強項；第二、很多年輕人主動支持，周典論昨告訴她共動員1.3萬人，事實上來了超過1.8萬人，所以有5000人左右是自行主動參與，且都很熱情。

陳玉珍指出，很多地方政治人物都是支持郭台銘，包含前立委吳光訓、台南市議會前議長李全教、前雲林縣長張榮味、彰化縣議會議長謝典林、前立委顏清標、苗栗縣長鍾東錦、新竹市議會議長許修睿、桃園市議會議長邱奕勝等，不過主要是民意覺得要拚經濟，且郭比侯友宜有領袖魅力。

對於郭台銘是否想複製「韓流模式」？陳玉珍說，不能說是複製，而是兩人都是中華民國派，同樣都達到一定的效果，如今挺郭態勢的確是「地方包圍中央」。陳玉珍強調，基層民意才是最重要的，國民黨主席朱立倫稱要徵詢地方領袖意見，而上述的人都是扎扎實實的地方領袖。

一名國民黨地方要角表示，周典論、多名屏東議員、鄉鎮長支持郭台銘，所以比較容易動員；周從以前就支持郭，所以這次動員了七大社團、農會系統，還曾找上國民黨屏東縣黨部協助，只是黨部考量到徵召人選尚未出來，因此決定讓周自己去動員。

該名地方要角指出，國民黨中央至今未確定總統參選，實在讓地方很多民代感到等太久，且侯友宜就只會說「好好做事」，想參選卻不曾南下拜訪，加上先前輔選、公投時的立場，地方難免會有聲音；而郭從高雄拜訪開始，陸續有人牽線、介紹了解地方政治生態的人士，自然有人認為郭的論述不錯。

該要角直言，至少郭台銘願意走出去拜訪，而侯友宜則一直「惦惦」，總不可能等黃袍加身才開始動吧。