　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺郭態勢現「地方包圍中央」　陳玉珍：民意是大家都想拚經濟

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，昨他在屏東市慈鳳宮前舉辦第二場造勢晚會，藍委中唯一公開表態支持的陳玉珍則擔任助講人；該場活動由屏東縣議會議長周典論籌劃，據主辦單位指出，現場湧入約1.8萬至2萬人。陳玉珍表示，不能說複製「韓流」，但挺郭態勢的確是「地方包圍中央」；有藍營地方要角更直言，至少郭台銘願意走出去拜訪，而新北市長侯友宜則一直「惦惦」，總不可能等黃袍加身才開始動吧。

針對郭台銘昨晚在屏東的造勢晚會狀況，陳玉珍今（10日）接受《東森新媒體ETtoday》受訪時表示，昨天郭台銘在屏東的造勢晚會非常成功，原因有幾個：第一、地方人士感受到大家都想拚經濟的民意，而郭在此領域是強項；第二、很多年輕人主動支持，周典論昨告訴她共動員1.3萬人，事實上來了超過1.8萬人，所以有5000人左右是自行主動參與，且都很熱情。

陳玉珍指出，很多地方政治人物都是支持郭台銘，包含前立委吳光訓、台南市議會前議長李全教、前雲林縣長張榮味、彰化縣議會議長謝典林、前立委顏清標、苗栗縣長鍾東錦、新竹市議會議長許修睿、桃園市議會議長邱奕勝等，不過主要是民意覺得要拚經濟，且郭比侯友宜有領袖魅力。

對於郭台銘是否想複製「韓流模式」？陳玉珍說，不能說是複製，而是兩人都是中華民國派，同樣都達到一定的效果，如今挺郭態勢的確是「地方包圍中央」。陳玉珍強調，基層民意才是最重要的，國民黨主席朱立倫稱要徵詢地方領袖意見，而上述的人都是扎扎實實的地方領袖。

一名國民黨地方要角表示，周典論、多名屏東議員、鄉鎮長支持郭台銘，所以比較容易動員；周從以前就支持郭，所以這次動員了七大社團、農會系統，還曾找上國民黨屏東縣黨部協助，只是黨部考量到徵召人選尚未出來，因此決定讓周自己去動員。

該名地方要角指出，國民黨中央至今未確定總統參選，實在讓地方很多民代感到等太久，且侯友宜就只會說「好好做事」，想參選卻不曾南下拜訪，加上先前輔選、公投時的立場，地方難免會有聲音；而郭從高雄拜訪開始，陸續有人牽線、介紹了解地方政治生態的人士，自然有人認為郭的論述不錯。

該要角直言，至少郭台銘願意走出去拜訪，而侯友宜則一直「惦惦」，總不可能等黃袍加身才開始動吧。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝
快訊／搭中捷遇死劫！林淑雅5家人痛心認屍　親弟說話了
24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　欠70萬陳屍山谷
中捷罹難者是20年摯友　她淚崩PO合照：多希望是一場夢
推特將推出「2新功能」！
快訊／吊臂砸中捷　建商「9建案」遭勒令全面停工
快訊／吊臂掉落砸中捷1死9傷　包商老闆等8人被警帶回訊問
中天新聞贏了「關台2年多」！電視台發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺郭態勢現「地方包圍中央」　陳玉珍：民意是大家都想拚經濟

中天新聞「不予換照處分」遭法院撤銷　NCC：感到遺憾將上訴

中捷意外死者林淑雅為府轉型正義委員　蔡英文、賴清德哀悼慰問

「內閣絕無擺爛」　行政院駁國民黨團：評斷應本於事實不謾罵

郭台銘開戰中央　BNT羅生門兩方說法一次看

郭台銘控「擋購BNT疫苗」　藍委聲援：慈濟也接到政府來電勸阻

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

若民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再爆走」　藍中常委獻策

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

挺郭態勢現「地方包圍中央」　陳玉珍：民意是大家都想拚經濟

中天新聞「不予換照處分」遭法院撤銷　NCC：感到遺憾將上訴

中捷意外死者林淑雅為府轉型正義委員　蔡英文、賴清德哀悼慰問

「內閣絕無擺爛」　行政院駁國民黨團：評斷應本於事實不謾罵

郭台銘開戰中央　BNT羅生門兩方說法一次看

郭台銘控「擋購BNT疫苗」　藍委聲援：慈濟也接到政府來電勸阻

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

若民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再爆走」　藍中常委獻策

屈中恆小女兒被讚有禮貌　Vicky驚訝「常被投訴」曝不約束教育法

快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝　戴安全帽全程沉默

中華醫大護理系317護生加冠　黃偉哲到場送祝福

《金師傅3》李聖經安孝燮狂撒糖、韓石圭「變了」！　柳演錫有望回鍋

廖健富適時二壘打　樂天前5局2比0味全

搭中捷遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍　親弟說話了

不用硬猛久！這10題中9＝「極品性愛高手」　快測你的性能力

雪碧花800萬整型「鼻子做4次」！　認容貌焦慮：一個月沒去就不舒服

24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

大車隊4月營收2.35億元、年增20%　靠司機與會員數雙成長

用針筒幫跳蛛戴「水滴帽」　牠小手撥弄造型露反差萌

政治熱門新聞

獨／關鍵原文電郵首曝光　郭台銘早知BNT不賣他！仍甩鍋蔡英文擋疫苗

吊臂插中捷車廂1死8傷！　蔡英文哀悼罹難者、盼傷者早日康復

快訊／台胞證被註記失效！　賴香伶今赴陸「入境遭擋」

快訊／陳時中還原BNT採購過程　喊話郭台銘「過河拆橋是不好的事」

徐巧芯挺郭：信件證明「政府卡BNT疫苗」

應BNT要求改「台灣」也買不到！她還原買疫苗過程　痛批郭台銘抹黑

民進黨公告52區立委提名名單　賴清德喊高票當選

他揪出BNT股東信1細節　釣出郭台銘親回11字

快訊／蔣萬安下令派員支援中捷　北捷、捷運局急奔台中

郭台銘稱政府卡BNT　疾管署凌晨回擊

狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮連5嗆：已回答了

徐巧芯出手！公開密密麻麻「疫苗時間序」　搞到快翻臉才買到

不怕落漆！郭台銘屏東造勢「致詞又秀台語」

黃健庭：最快17日拍板總統人選

更多熱門

相關新聞

郭台銘喊恢復被NCC撤銷頻道　承諾當選會努力「讓一切還原」

郭台銘喊恢復被NCC撤銷頻道　承諾當選會努力「讓一切還原」

鴻海創辦人郭台銘今日發文表示，高雄和屏東造勢晚會讓他感受到人民對和平的渴望，也讓他覺得自己責任重大，更表示他如果當選，要恢復被NCC撤銷頻道。

郭台銘開戰中央　BNT羅生門兩方說法一次看

郭台銘開戰中央　BNT羅生門兩方說法一次看

郭台銘控「擋購BNT疫苗」　藍委聲援：慈濟也接到政府來電勸阻

郭台銘控「擋購BNT疫苗」　藍委聲援：慈濟也接到政府來電勸阻

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

關鍵字：

郭台銘侯友宜2024總統國民黨陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

林淑雅台中捷運遇難　曾為原民權益奔走

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面