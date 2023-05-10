龍山公園暨周邊環境改善開工　高虹安： 打造宜居城市

▲「龍山公園暨周邊環境改善工程」今日開工，打造宜居永續、幸福友善市容環境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

龍山公園為早年光埔重劃區劃定的都會型公園，鄰近關埔國小及光武國中等學校，是龍山國小學童的通學路徑之一，為改善相關設施長期老舊及步道不平整之情形，市府編列預算積極籌備改善工程，今年亦與在地代表充分溝通，以發放問卷、召開說明會等方式廣納在地市民、里長及議員意見，並加速推動各項程序，現「龍山公園暨周邊環境改善工程」終於能順利開工。今(10)日由市長高虹安出席開工動土典禮，盼工程如質如期順利完工，預計於113年2月完工。

高市長指出，龍山公園改造完成後將化身為全齡層、多功能的休憩場域，包含地景溜滑梯、沙坑、高架攀爬遊具及鳥巢盪鞦韆等共融式遊戲場，不同年齡需求皆能在這座森林公園裡找到適合的遊具，此外更重新順平及人行道，設置路口植栽緩衝帶，保留轉角安全停等區域，並以多元鋪面材質重新鋪設園內環狀步道串聯多個出入口，方便民眾進出的同時更能有效降低行人風險，落實步行城市理念。

「市府用心，市民安心！」高市長說，感謝所有市民朋友的參與，今日開工只是個起點，市府會努力讓工程如期如質完成，讓市民們可以擁有最優質的公園，盡快看到龍山公園的嶄新風貌。

城銷處指出，光埔重劃區開發完成後周邊住宅社區林立，公園周邊設施老舊且使用頻繁，市府在釐清問題後即著手規劃改善，以發放問卷、召開說明會方式蒐集在地市民、里長及議員意見，並經評估後納入設計中，將延伸步行城市概念，並串聯兒童遊戲場、探索遊戲場、活動草場及樹林廣場等4大區域，讓學童擁有良好的公園庇護空間。

此外，園內將重新梳理樹木景觀、保留活動綠地，供鄰近學生校外教學、表演或遊玩多用途功能，讓孩童自在探索、輕鬆遊戲，而園外人行道亦整合台電、中油等管線單位協助移設，考量無障礙設施規定，並於各節點設置高低矮燈，點綴夜間景觀，提供市民們安全又安心散步的夜間生活環境。

今日「龍山公園暨周邊環境改善工程」開工典禮，議員鄭美娟、劉彥伶、宋品瑩、曾資程、張祖琰、李國璋、林慈愛，及多位里長皆到場共襄盛舉。

▲高虹安市長今日出席開工動土典禮，盼工程如質如期順利完工。（圖／新竹市政府提供）