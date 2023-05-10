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點亮回家的路！花蓮17善心企業認養400盞路燈　照亮昏暗巷弄

▲花蓮17個善心企業認養共400盞路燈花蓮市公所舉辦捐贈儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮17個善心企業認養共400盞路燈花蓮市公所舉辦捐贈儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所推動認養路燈做公益陸續受到許多企業、民間團體、愛心人士的響應，日前又有17單位認養共400盞路燈於市長室舉辦捐贈儀式。市長魏嘉彥頒發感謝狀，感謝各界的愛心，並鼓勵大家多多益善，照亮他人照亮自己，集合眾人之力照亮花蓮市的大街小巷，點亮平安回家的路。

今天接受表揚的單位分別為愛迪達瑞興行、真好地產有限公司、真好房屋仲介有限公司、花蓮市農會、洋基牧場、東大門福町夜市管裡委員會、公證人何叔孋事務所、李淮先生、泰皇企業社、李俊良先生、主工里長姜梅蘭、圓通誦經、松成號國際有限公司、國光里長魏陽進、新生書局、許嘉勇先生、旭日工程行等，17個單位，在112年認養20盞至50盞不等，共計40萬，400盞。

▲花蓮17個善心企業認養共400盞路燈花蓮市公所舉辦捐贈儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮巿長魏嘉彥逐一向捐贈單位致贈感謝狀。

東大門福町夜市管裡委員會主委王家明表示，在夜市做生意是取之於社會，用之於社會，我們出一點小小的心力，希望幫市公所減輕財政壓力，讓巷道巷弄都能夠被點亮。

洋基牧場老闆魏鏈晉說，持續很多年都有認養路燈，是做能力所及的事，他發現以前美崙晚上比較暗，近幾年路燈點亮也變得明亮，不僅可以照亮市民朋友回家的路也讓遊客感到友善。

▲花蓮17個善心企業認養共400盞路燈花蓮市公所舉辦捐贈儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長表示，十分感謝各界熱心響應認養路燈，讓道路在夜晚保持明亮，提供民眾安全保障，也盼望更多個人、機關行號、社團，加入路燈認養行列，花蓮市路燈有8900餘盞，路燈電費及管養費每年逾2500萬元，造成市庫沉重的財政負擔，感謝各界愛心人士挹注經費。盼有更多人共襄盛舉認養路燈，用實際的光明燈照亮更多花蓮人。

財政課長張秋惠表示，市公所會把印有路燈認養人或認養公司行號的貼紙，貼在認養人指定的路燈，另可將認養路燈的繳費收據，作為所得稅扣繳捐贈之用。

目前認養活動持續進行中，有善心的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或親至花蓮市公所財政課，一起點亮花蓮市的燈火。

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