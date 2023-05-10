懷4胞胎順產不到一年又懷上「4胞胎」　女子：自然受孕沒吃藥

記者魏有德／綜合報導

浙江一名李姓女子（化名）生完4胞胎後不到一年，又懷上4胞胎，引起外界關注。據了解，李女士在2022年6月26日順產，生下四個健康寶寶後，在2023年4月又發現自己懷孕，而且又是4胞胎。根據李女士表述，她是自然受孕而且沒有吃藥，這樣的結果使她相當驚喜又覺得神奇。

▲浙江一名李姓女子產下四胞胎後，竟又懷上四胞胎。（圖／翻攝北京青年報，下同）

《北京青年報》報導，李女士昨（9）日透露，經多家醫院的醫生評估，繼續妊娠會有子宮破裂、大出血的風險，最終，李女士決定終止妊娠，並在五一節後做了流產手術，「本來打算生一個，結果一胎就來了四個。已經兒女雙全了，沒有生二胎的打算，結果又意外來了四個。手心手背都是肉，當然也希望能留下來，但考慮到母體的健康，只能狠心做出這個決定（終止妊娠）。」

李女士表示，在一胎妊娠期間，產檢都算順利，經過醫生評估，可以懷到八個月，最終，她在孕7個月28天的時候剖腹產下四胞胎，「是龍鳳胎，老大是女兒，其他三個是兒子，老二重三斤（1500公克），另外三個都是四斤（2000公克）。四個孩子生出來是15斤（7500公克），提前剖腹產也是考慮到四胞胎太大了。」

剛回歸工作不久的李女士沒有生二胎的打算，但今年4月，她再次發現自己懷孕了，又是四胞胎，「自己其實也知道這麼短時間再懷四胞胎是有風險的，但還是希望有奇跡，可以留下來。為了不留遺憾，我們看了多家醫院的醫生做評估，但結果都一樣，都不建議繼續妊娠，因為會有子宮破裂、大出血的風險，最終決定選擇流產手術。」