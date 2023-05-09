女童生前可愛影像…爸餵香蕉開心跳跳舞！奶音喜喊「好了」成回憶

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區成功路8日上午發生一起奪命車禍！一名懷孕17周的杜姓孕婦開車左轉時，猛撞並輾過當時手牽手走在斑馬線上的母女，造成3歲女兒死亡、38歲母親重傷的慘劇。女童生前影像曝光，玩球的可愛動作只能追憶，令女童父心碎不已。

▲女童生前可愛影像曝光，追球奶音喊「好了」，如今只能靠影片回憶，令家屬心痛不已。（圖／民眾提供，下同）

回顧事發經過，警消8日上午9時53分接獲民眾通報，北區成功路、忠義路三段路口發生一起嚴重車禍，隨即趕赴處理，到場後發現現場為一對母女，李姓母親受困車底肋骨骨折重傷、3歲女童則是無生命跡象，經緊急送醫搶救後，女童宣告不治。

透過事發地點附近的監視器畫面可看到，當時母親牽著3歲女兒，徒步走在斑馬線上，母女倆剛過一半的馬路，便遭杜女所駕的深色自小客車直接撞上，並輾過母女2人，當時路過的騎士及附近店家的民眾，都趕緊上前查看協助，女童倒在路中一動也不動，李女則被捲入車底。

年僅3歲的女童慘死輪下，讓親友、民眾聞訊均不捨，女童父親招魂時更忍不住泣不成聲。女童生前可愛影像也曝光，只見她穿著粉紅色上衣、格紋小短褲、粉色小涼鞋，與爸爸在庭園中玩球，站到定位時，還用可愛的小奶音跟爸爸說「好了」，見到爸爸丟球過來，邊笑邊小尖叫追球。

另段影片則見，女童當時年紀較小，坐在家中磁磚地面上，小眼神直勾勾地盯著爸爸手上的香蕉，女童爸爸寵溺地餵了女童一口，再幫女兒擦擦嘴，女童還開心到前後晃動身體，彷彿在跳舞一般，逗得爸爸扭頭燦笑問掌鏡者「妳有看到嗎？」畫面十分溫馨可愛，但如今女童父母只能透過影片追憶，令人感到相當鼻酸。