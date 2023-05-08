提升高層建築救災能力　第七大隊結合知名飯店辦理緊急昇降機訓練

▲台南市消防局第七大隊及所屬分隊，8日下午1時30分在台南市中西區煙波大飯店台南館，與館方合作辦理緊急昇降機操作訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊、所屬分隊，8日下午1時30分在中西區煙波大飯店台南館，與館方合作辦理緊急昇降機操作訓練，由永大電梯專業技士擔任講師，從館方員工角度及消防人員角度來講解緊急昇降機原理、法規規定及操作方法，講解內容精闢詳細，讓館方與消防人員在面對火災時能發揮緊急昇降機的最大功效。

第七大隊指出，緊急昇降機通常位於建築物角落之排煙室內，四周有甲種雙向防火門阻隔火勢，又有排煙機協助排煙，適合做為消防人員緊急救災之用。當高層建築物火災發生時，消防人員可利用大樓本身的緊急昇降機接近起火樓層及運送消防搶救器材，並運用消防出水口連接水帶來執行滅火救災工作。

七大隊長石家源表示，本次操作訓練讓消防人員了解於高層建築物火警時，如何使用建築物內供消防搶救上之必要設備，以爭取火災搶救時效、節省消防同仁體力消耗。

消防局長李明峯表示，消防人員執行搶救任務時，需面對各種不同的建築形態，惟有透過平時不斷訓練，才在救災現場完成各項任務，守護人民生命財產安全，打造更有抗災韌性的宜居城市。