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書記官偷拍還印出來收藏！21女同事痛哭拒和解...更多被害人難辨

▲士林地檢書記官涉偷拍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署已婚林姓男書記官偷拍82次，被害女同事達21名，遭起訴求處加重其刑。 （圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署林姓書記官在工作地點以手機等工具，竊錄女同事私密畫面，林男從3月17日收押至今。全案經近2個月偵辦，發現竊錄行為82次，甚至同時間、地點被放置2個以上攝影鏡頭偷拍同一被害人，共計21名女同事受害，且均拒絕和解，另有更多檔案為林工作場域外，無法分辨被害人，檢方提起公訴外，依82次犯行、犯意各別，建請法院分論併罰，從重量刑。

起訴指出，林男為3等書記官公務員，從2013年調任到士林地檢署，卻從2020年1月間至今年3月，以自行購買的小型攝錄影機、手機等工具，竊錄21名女同事非公開活動以及客觀上足以引起他人性慾及羞恥的身體隱私部位，非法蒐集他人臉部、身體特徵等個人資料，更將影像儲存在自己硬碟、隨身碟、記憶卡等儲存裝置內，並截圖彩色列印紙本共199張收藏。

全案經其他同仁察覺有異檢舉，檢方立即分案並由婦幼組陳貞卉主任檢察官發動緊急搜索，並於3月16日、3月25日，到林男北市住家及交通工具搜索，扣得相關證據。

檢方認林身為公務人員，且任職公務機關，本應知法守法，卻為滿足一己私慾，使用手機、微型攝影機錄影等方式侵入21名被害人私密領域，漠視他人隱私；且偷拍對象不限身份，時間，且利用眾多被害人對他信任，在完全無防備心情況下被竊錄最私密的活動及身體隱私部位，甚有在同一個時間、地點，用2個以上攝影鏡頭攝錄同一被害人非公開活動或身體隱私部位情形，手段惡劣。

案發後被害人心理上受到極大驚嚇、打擊，對周遭環境感到猜疑、不安全感等感受難以抹滅，陳述被害經過時難掩哭 泣、驚恐、難堪、焦慮，對被害人造成莫大心理創傷及危害，而林男任職書記官已有10餘年，智識水準非低，工作穩 定，家庭健全，僅因尋求私慾，侵害他人性隱私，其行為無異剝奪女性被害人確保性隱私權利，所生危害甚鉅。

然而，從扣得檔案內，有更多是林男在上班時間、地檢署以外的其他無法辨識地點，竊錄其他身分無法特定被害人身體隱私部位影像，其惡性重大，檢方依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等罪嫌提起公訴，同時斟酌21名女同事拒絕和解，均盼透過刑事訴訟查明被告惡行，讓被告繩之以法，故建請法院審酌被害人意見，予以從重量刑，以資警懲，並還所有被害人公道。

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