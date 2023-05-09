新iPhone錄演唱會　舞台燈一掃「鏡頭廢了」！噴出2條線他崩潰

▲演唱會上想錄影，手機被雷射光一掃卻GG了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為粉絲，演唱會上若允許拍照、錄影，自然會想把手機拿出來拍偶像。最近微博卻出現一組熱搜關鍵字，「演唱會激光導致手機攝像頭報廢」，原來是男子想錄下表演片段，但手機被雷射光掃過鏡頭後，螢幕頓時出現兩條消不掉的白線，畫面引發熱議。

從微博熱搜一段影片可見，有男子4月29日在湖北聽演唱會，坐前排的他想錄下表演片段，隨著舞台上好幾道雷射光打向四周、掃過鏡頭後，手機螢幕頓時出現兩條線，分別在左側和下端，且明顯非舞台效果。

▲雷射光掃過，螢幕上出現兩條細細的白線。（圖／翻攝自微博／長江說法）

男子稍微動一下螢幕時，還可以看到兩條白線跟著晃動，讓他超傻眼，連連爆出好幾句「完了」，事後編輯影片還打上心碎字幕，「我剛花一萬（約台幣44326元）買的手機啊！」影片引發轉傳，「感謝友情提醒，適合即將去看演唱會的人」、「喜歡看演唱會的朋友們要注意啊！本來門票都是加價買的，再把手機整壞了，可就得不償失了。」

其中，有懂3C的眼尖網友分析出機款，「激光把相機CMOS燒壞之後，錄像的壞線還能移動，說明支持傳感器位移防抖。再加上『剛花一萬買的手機』，大概率是iPhone 14 Pro Max了。」就有人幫苦主QQ，「換個攝像頭要1750（約台幣7756元），是換攝像頭，還是等到九月份iPhone15出啊？」

至於為何會出此狀況？有科技帳號「FutureParty」給出解釋，因雷射光線有高度指向性，如果直接照射到手機內部，有燒毀感光元件的可能性，修復的唯一辦法，就是更換感光元件。他提醒，日常生活中還有3種因素，也可能導致手機鏡頭故障，「分別是『太陽光線』、『水蒸氣』還有『持續的震動』。」

▲科技帳號解釋原因。（圖／翻攝自微博／小奇侃科技）

「廠長是關同學」則科普，「這個真得要和大家說說，手機千萬不要正對著激光拍攝，更不要對著特別刺眼的太陽拍攝」，因為雷射光不同於一般光源，是屬於強光，還具有很強的方向性，即使是單點發出的能量也很強。

「手機攝像頭或相機鏡頭的感光元件是非常脆弱的，在這些強光面前，就好比是通過放大鏡聚攏的光，照在了一張紙上面，單位面積接受的熱量過高，很容易就會被燒毀，甚至擊穿。」最後，他提醒，「大家可以臨時抓拍，但是千萬不要一直懟著強光、激光、鐳射光這些光源不停的拍拍拍，那種絕對會損傷手機鏡頭的。」

另外，「小奇侃科技」也強調，「像這種演唱會手機相機的攝像頭被激光灼燒的新聞還少嗎？你可以把手機鏡頭理解為有聚焦作用的放大鏡。為了自己心愛的手機、相機著想，不管是激光，還是強烈的太陽光，都不能直接懟著拍攝哦！」