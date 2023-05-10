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快訊／全國第一！盧秀燕宣布發30萬份「物調券」　現金100元變200

記者游瓊華／台中報導

為刺激消費、振興經濟，台中市長盧秀燕今天召開記者會宣布，台中將發放「物調券」，共計30萬份，民眾可以用100元現金兌換200元物調券，等於放大現金，將在全台中23處商圈、30處公有市場、夜市以及17處攤販集中區大放送。

▲全國第一！盧秀燕宣布發30萬份「物調券」現金100元放大→200元。（圖／記者游瓊華攝）

▲全國第一！盧秀燕宣布發30萬份「物調券」現金100元放大→200元。（圖／記者游瓊華攝）

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▲全國第一！盧秀燕宣布發30萬份「物調券」現金100元放大→200元。（圖／記者游瓊華攝）

▲物調券分兩梯次發放，第一梯次在5月25、26日發放。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，「台中普發現金振興經濟」三部曲正式啟動，其中率先推出的「台中消費5 go力」計畫，內容包括「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」以及「台中加碼動」等。其中，發放物調券是全國第一，將分兩階段發放，第一階段15萬份，發放時間為5月25日到26日，使用時間為5月25日到28日；第二階段發另外15萬份，時間為6月20日到21日，使用時間為6月20日到25日，發放地點在全台中包括天津商圈等23處商圈以及旱溪夜市、總站夜市、建國市場等30處公有市場、夜市以及17處攤販集中區。

市府表示，「台中加碼喫」方案包含「餐飲行動支付10%回饋，400萬元大方送」及「食宿購優惠」餐飲加碼等活動，民眾於台中餐飲業以行動支付消費可享10%回饋優惠。

「台中加碼玩」由台中40家旅宿業者提供「食宿購優惠」住宿加碼方案，提供民眾各項住宿優惠，如房價折扣、房型升級或贈送餐點等；另外，農業局也推出「農場暢快玩專案」，由台中3個休閒農業區及6家休閒農場提供消費者導覽費打折、露營5帳以上包場費優惠及農特產品優待。

「台中加碼趣」包含由文化局提出的 「文化藝術優惠購」，民眾可於台中眷村文物館、台灣民俗文物館及民藝街商家等享有消費優惠，以及新聞局舉辦的「聽音樂，抽搖滾台中限量商品」，憑觀賞台中音樂展演空間演出的票根，即有機會抽搖滾台中限量周邊商品，以及「看電影，換台中電影放映季限量小禮」，民眾憑台中市電影院或中山73影視藝文空間的紙本票根，可在暑假期間至「台中電影放映季」現場兌換限量小禮物、抽「2023臺中國際動畫影展套票」。

運動局推出「台中加碼動」方案，民眾可於台中12處運動場館，以6000元購得最高價值9600元的運動課程或獲得額外體驗券等。

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