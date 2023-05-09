28歲長髮妹坐河堤邊痛哭　暖警急跨圍欄「陪聊心事」安撫

▲台中一名28歲女子3日坐在河堤內痛哭，員警獲報後趕緊前往安撫。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第五分局員警3日接獲民眾報案，指出旱溪河堤邊有一名女子坐在圍欄內，且不斷哭泣。員警獲報後趕抵，女子稱「自己也不知道為何流淚不止」，也許是感情問題難受，加上有相關疾病未服藥，才感覺低落。警方得知後趕緊陪伴安撫，並且聯繫家屬，所幸人平安無事。

▲▼女子情緒不穩、淚流不止，也引起附近好心民眾關心。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局指出，北屯派出所員警陳佳瑋與張佑華3日晚間巡邏時，獲報在旱溪東路三段有一名28歲長髮女子坐在河堤圍欄內哭泣，到場後發現已有熱心民眾在場，陳姓員警趕緊跨進圍欄安撫，並說：「我們已經到了，妳不要哭，有什麼事情我們可以幫妳。」但女子則說：「我也不知道為何止不住哭泣，可能因為有身心方面疾病，但今天未服藥。」員警則趕緊通知家屬，並協助叫救護車。

員警耐心陪同女子，女子情緒較穩後才慢慢說出，是因感情問題難受。女子附近趕抵現場後，也頻頻向員警致謝，所幸人平安無事。

第五分局呼籲，生命無價、民眾應重視自己的生命！民眾如家中有身心疾病患者應向相關機構求助，並多給予陪同和鼓勵，讓病患可以早日康復免於身心痛苦。

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